Campionato San Marino: Tre Penne e Cosmos ai Quarti di Finale playoff col San Giovanni

Degli anticipi della penultima giornata della stagione regolare di Campionato Sammarinese, è soprattutto Fiorentino-Cosmos a mettere sul piatto punti dal considerevole peso specifico in ottica postseason. I Gialloverdi, sesti, si presentano con due lunghezze di vantaggio sulla squadra appena affidata a Costantini, ottava e prima delle escluse dall’approdo diretto ai Quarti di Finale. Nel primo tempo le occasioni da rete si contano sulle dita di una mano: Biral complisce sporco col mancino sulla bella sventagliata di Badalassi, mentre sul fronte opposto Boubacar Diop innesca e finalizza una ripartenza, conclusa con una stoccata terminata di poco a lato. La migliore chance muove dalla bandierina e si concretizza con la zuccata di Badalassi, disinnescato dal riflesso di Benedettini. L’estremo sammarinese pare invece fuori posizione in apertura di ripresa, quando il Cosmos passa in vantaggio alla prima discesa: traversone di Rossi per Biral, che gira nello specchio pressoché sguarnito. All’ora di gioco i Gialloverdi ipotecano il successo, con il penalty conquistato da Pierri e trasformato da Badalassi. Prima del termine c’è spazio anche per la firma di Loiodice, autore del 3-0 al 77’. I ragazzi di Selva salgono così momentaneamente al quinto posto, mettendo al sicuro un posto tra le prime sette della classifica. Di contro il Fiorentino è già certo di non potervi più rientrare, perché in caso di arrivo alla pari col San Giovanni peserebbero gli scontri diretti a favore dei Rossoneri (1-0, 0-2), altresì qualificati al tabellone principale.

Più modesti gli obiettivi perseguiti sugli altri campi, benché il Faetano inseguisse contr il Murata l’aritmetica certezza di accesso al Turno Preliminare ed il Tre Penne un’ipoteca sull’accesso diretto al tabellone principale, opposto stasera all’Academy. Completa il quadro l’incrocio di Domagnano tra Cailungo e Pennarossa.

Al “Federico Crescentini”, falsa partenza del Faetano – sotto dopo appena tre minuti per effetto del fuoco amico di Acquarelli, che trafigge Forconesi nel tentativo di prolungare in angolo un traversone dalla corsia mancina. Poco altro da vedere prima dell’intervallo, con il Faetano a spingere volitivamente per centrare il pareggio, ma senza riuscire a costruire occasioni concrete. Di contro, il Murata raddoppia alla prima opportunità: Pagliuso si libera sul corner di Ricci e gira di testa in porta, trovando Petillo in traiettoria a deviare in porta il gol del 2-0. Nella ripresa il Faetano torna in carreggiata con Palumbo, bravo ad inserirsi sul secondo palo per capitalizzare l’assist al bacio di Acquarelli. Una partita complessivamente equilibrata, può confermarsi tale anche nel punteggio all’82’, quando i ragazzi di Ricchiuti si conquistano un calcio di rigore. Dal dischetto Brisigotti spiazza l’ex Michele Magnani e permette al Faetano di incamerare un punto dall’importanza capitale. Postseason in ghiaccio, visti gli scontri diretti a favore con tutte le dirette contendenti al netto della Juvenes-Dogana – con cui i precedenti sono in parità. Ad oggi però è proprio la squadra di Serravalle che staccherebbe il pass insieme al Faetano.

A Dogana, dopo metà frazione di costruzione, il Tre Penne passa alla cassa e bussa due volte alla porta di Borasco. Ad aprire le marcature è Dormi, con un destro di inaudita potenza e precisione che spolvera l’incrocio dei pali. Di sciabola e di fioretto, il trequartista, capace di un ricamo morbidissimi alla mezz’ora per armare il destro da breve distanza di Alessandro D’Addario, che omologa il raddoppio. A cavallo delle due frazioni l’Academy ha due ghiotte opportunità con Mattia Sancisi e Giacopetti, ma entrambi i tentativi sorvolano la traversale. Nella ripresa, in particolare, i Biancazzurrini hanno un altro piglio e nonostante le occasioni da rete costruite dal Tre Penne e salvate in almeno due circostanze da Borasco, anche i giovani sammarinesi si fanno vedere. Migani deve distendersi per negare l’acuto a Protti, mentre può benedire il montante sulla sventola di Marco Gasperoni che all’83’ è andato a centimetri dall’eurogol con un destro esplosivo. La versione sfrontata dell’Academy meriterebbe la rete dell’1-2, solo sfiorata anche da Enea Della Balda – al termine di un coast-to-coast generato da un corner difensivo. Con qualche apprensione il Tre Penne difende il clean sheet e certifica il piazzamento tra le sei squadre che partiranno direttamente dai Quarti di Finale.

Due reti in mezz’ora anche per il Cailungo, impegnato con il Pennarossa. L’azione che rompe l’equilibrio è frutto di un’insistita iniziativa personale di Labas, quasi scippato della sfera dal compagno di reparto De Luca che – favorito da un rimpallo – può liberare un mancino imprendibile dal cuore dell’area di rigore. L’ex attaccante dell’Academy è protagonista anche nell’arrembante combinazione del 2-0, recuperando un pallone poi schizzato sul piede di Hirsch – troppo educato per fallire un rigore in movimento. Quelli di Sarti possono godere di un flipper favorevole anche al 44’, quando Labas si ritrova tra i piedi la palla del tris – scaraventandola violentemente all’angolino. Che non sia serata, il Pennarossa lo intuisce sulla punizione di Albini, infrantosi sulla traversa quando ancora il Cailungo non aveva siglato la terza rete. Lo spartito non cambia nella ripresa, quando i Rossoverdi calano il poker con la zuccata di Labas su traversone di Gimenez, prima di colpire una quinta ed una sesta con Costa e Iuzzolino. Nella notte di grazia dell’attacco del Cailungo, che in un colpo solo produce il 25% dei gol segnati nelle precedenti 28 partite, si inserisce anche Bastianelli per il definitivo 7-0.

Questo il quadro parziale della 29° giornata di Campionato Sammarinese, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 29. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Cailungo Pennarossa 18/04 N. Villa (Lerza, Tura) – Albani 7-0 Domagnano Murata Faetano 18/04 Righi (Gallo, Sapigni) – Avoni 2-2 Fiorentino Fiorentino Cosmos 18/04 Xhafa (Guidi, Salvatori) – Hafidi 0-3 Montecchio San Marino Academy Tre Penne 18/04 Ucini (M. Savorani, S. Savorani) – Borriello 0-2 Dogana San Giovanni Domagnano 19/04 W. Villa (Macaddino, Morisco) – Ilie 15:00 Domagnano Virtus Tre Fiori 19/04 Balzano (Zaghini, Giannotti) – Vandi 15:00 Montecchio Folgore Libertas 19/04 Andruccioli (Cristiano, Tuttifrutti) – Ricciarini 15:00 Fiorentino Juvenes-Dogana La Fiorita 19/04 Beltrano (Ercolani, Bellavista) – Zani 15:00 Dogana in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

FSGC | Ufficio Stampa