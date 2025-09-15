Campionato San Marino. Troppa Fiorita per l’Under22. Finisce 0-5

Il ritorno in campo dopo la sosta ha un sapore amaro per gli Under 22. La Fiorita vince nettamente l’anticipo di Montecchio, aprendo i conti già dopo 3’ con il colpo di testa di Vitaioli sul preciso traversone di Affonso. Quest’ultimo, al 10’, prova ad entrare a sua volta nel tabellino dei marcatori, ma esce battuto dal confronto ravvicinato con Borasco. E non sarà l’unica volta. Comunque, il 2-0 arriva a stretto giro: Dormi mastica la conclusione mancina, ma Righi non riesce a liberare l’area e Zaccaria ne approfitta per gonfiare il sacco da pochi passi. Dormi va vicino al bersaglio dopo una triangolazione ai sedici metri con Nappello, poi il cross affilato di Gasperoni costringe Borasco ad un intervento difficoltoso: la palla diventa buona per il tap-in di Vitaioli, che incredibilmente spedisce a lato il pallone della possibile doppietta. La Fiorita non smette di premere. Dormi cerca di sorprendere Borasco su punizione, mandando sull’esterno rete; dopodichè Grandoni duetta con Nappello e carica un gran diagonale mancino, fuori non di molto. La San Marino Academy si vede in avanti a seguito di una svirgolata di Barretta: Marfella non ci pensa due volte ad esplodere un destro forte dalla distanza che si infrange sui pugni di Zavoli. Ma la squadra di Ceci non si scompone e ritorna a svolgere il proprio tema. Grandoni finalizza con un tiro fiacco una gran bella azione corale costruita quasi per intero con tocchi di prima. Dormi fa un altro tentativo di marcatura personale: la sua rasoiata macina finisce fuori di poco. Poi un brutto pallone perso a centrocampo dai Titani fa scattare la ripartenza dei Gialloblù di Montegiardino: Gasperoni libera Affonso davanti a Borasco, che vince anche questo duello con l’ex Murata. È l’ultimo sussulto di un primo tempo che La Fiorita chiude con il doppio vantaggio.

Nella ripresa Affonso si ripresenta dalle parti di Borasco, che stavolta lo atterra commettendo fallo da rigore. Dagli undici metri va Nappello, che porta Montegiardino sul +3. Poi il ritmo della partita si spegne. A rianimarla pensano i cambi gialloblù: Semprini, imboccato da Grandoni, ha una grande chance alle porte dell’area piccola, ma si fa murare da Casadei. Affonso invece non sbaglia la conclusione – precisissima all’angolino – dopo aver triangolato sulla lunetta con lo stesso Semprini. Prima del fischio finale arriva anche la soddisfazione personale per quest’ultimo: Zafferani – altro subentrato – sprinta in corsia e crossa basso per il numero 11, che vince un rimpallo con Ciacci ed infila Borasco da posizione ravvicinatissima. Finisce 5-0.

Campionato Sammarinese 2025-26, 2. giornata | San Marino Academy – La Fiorita 0-5

SAN MARINO ACADEMY (4-3-1-2)

Borasco; Bugli (57’ Domeniconi), M. Ciacci, Casadei, Righi; Molinari (46’ Cervellini), Renzi, Yazici; Valentini (46’ Protti); M. Gasperoni (74’ S. Gasperoni), Marfella (57’ Tamagnini)

a disposizione: Conti, F. Ciacci, Riccardi, Grazioso

Allenatore: Roberto Di Maio

LA FIORITA (4-2-3-1)

Zavoli; M. Gasperoni (80’ Zafferani), Barretta, Brighi, Grandoni (80’ Golia); Zaccaria, Cicarelli; Dormi (65’ Mazzotti), Nappello (75’ Baldinini), Vitaioli (65’ Semprini); Affonso

A disposizione: Vivan, Lunadei, Toccaceli, Guidi

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Francesco Mineo

Assistenti: Laura Cordani, Nicolò Lerza

Quarto ufficiale: Giuseppe Covi

Ammoniti: Casadei, Cervellini

Marcatori: 3’ Vitaioli, 14’ Zaccaria, 52’ (r) Nappello, 81’ Affonso, 88’ Semprini

