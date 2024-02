Campionato San Marino. Under 22: Giacopetti entra e decide la sfida, Fiorentino piegato nell’ultimo quarto d’ora

La San Marino Academy batte il Fiorentino pescando il proprio jolly dalla panchina. Nicolas Giacopetti, già in gol con Libertas e Virtus prima di “rifiatare” con la Juvenes-Dogana, impiega 5’ per lasciare il segno e poi altri 12’ per chiudere a doppia mandata il quinto successo stagionale della banda di Cecchetti. In precedenza erano stati fondamentali i rattoppi di Luvisi e di Battistini per mantenere intatto lo 0-0 in una fase in cui il Fiorentino aveva avuto ottime occasioni per portarsi avanti.

La gara impiega un po’ ad accendersi. Al quarto d’ora Hirsch prova la soluzione a giro dal vertice dell’area: palla alta di molto. Poco dopo, angolo di Abouzziane e testa di Simoncini: anche qui la conclusione finisce ampiamente fuori bersaglio. Decisamente più corposa l’occasione che il Fiorentino costruisce al 19’, quando Luvisi si immola sulla conclusione a botta sicura di Hirsch, a porta vuota, dopo che Battistini aveva murato Salemme sull’assist perfetto di Abouzziane. La San Marino Academy spezza il forcing avversario con il mancino dalla distanza di Bortolotto, coraggioso e ben eseguito, ma anche neutralizzato in presa plastica da Benedettini. Il Fiorentino torna pericolosissimo a metà frazione, quando Salemme fa il vuoto a sinistra e poi serve un cioccolatino a Bottoni, che, solissimo all’altezza del dischetto, spreca malamente. Un minuto dopo serve una paratissima di Battistini, in volo con la mano di richiamo, per scrostare dall’incrocio dei pali il destro a giro di Abouzziane. Ancora Fiorentino vicino al vantaggio con Hirsch, che dopo una giocata di fino in area di rigore (stop di tacco e sterzata repentina a liberarsi del marcatore), schiaccia troppo la conclusione mancina, con tutto lo specchio della porta spalancato davanti a sé. Pur correndo qualche pericolo, la San Marino Academy esprime un buon gioco, che inizia a farsi più ”tagliente” nella ripresa, inaugurata da una conclusione sottomisura di Bortolotto che Benedettini è bravo a schermare; la palla diventa buona per D’Addario, fermato sul più bello dall’ottimo intervento difensivo di Bottoni. Qualche minuto dopo ci prova Famiglietti sulla respinta incerta di Simoncini: tiro centrale, che Benedettini blocca.

Il Fiorentino risponde con il colpo di testa a lato di Gueye su corner e soprattutto con la conclusione mancina di Abouzziane che si infrange sui pugni di Battistini. La squadra di Camillini non arretra e al 71’ gonfia anche la rete con Salemme, che però, nel controllare il passaggio di Chiaruzzi, si era aiutato con un braccio: fischio immediato del direttore di gara e gol annullato. Un paio di cross consecutivi per Salemme mettono in apprensione la retroguardia di Cecchetti, che comunque, benchè faticando, sbroglia entrambe le matasse. Poi il tecnico biancoazzurro si gioca la carta Giacopetti e la mossa si rivelerà più che azzeccata. Il numero 20 entra subito bene in partita. Sua l’apertura per Giocondi e suo anche il colpo di testa sull’immediato cross del compagno: conclusione centrale, che non impensierisce Benedettini. È una sorta di riscaldamento per il classe 2006, che pochi minuti dopo trova effettivamente il modo di bucare l’estremo rossoblù, e non in una situazione di comfort ma dopo aver superato in serpentina prima Simoncini e poi Diop. Una autentica perla, quella di Giacopetti, diversa per caratteristiche ma non meno bella di quella mostrata contro la Virtus appena una settimana fa. Il Fiorentino insegue il pari con il destro dalla distanza di Diop, forte ma alto, e soprattutto con il colpo di testa ravvicinato di Salemme su calcio di punizione: decisivo il riflesso di Battistini, che poi se la cava anche sulla seconda palla con l’aiuto dei compagni della difesa. C’è un tiro da fuori area anche da parte della San Marino Academy, segnatamente di Renzi, su cui Benedettini mette i pugni. A sessanta secondi dal 90’ Giacopetti sigilla il successo della San Marino Academy mettendo il piede sull’assist perfetto di D’Addario, dopo che quest’ultimo, usando il fisico, era riuscito a sfuggire alla marcatura di Gimenez. Doppietta per il ragazzo del 2006 e statistiche personali che si aggiornano – e si migliorano – ulteriormente: sono quattro gol nelle ultime quattro giornate per lui, uno ogni 99 minuti considerando che sono state realizzate in otto presenze complessive, e non tutte da titolare. Per la squadra, invece, è il ritorno ad una vittoria che mancava da tre turni ed è la quarta su cinque con clean sheet.

Campionato Sammarinese BKN301, 23. giornata | San Marino Academy – Fiorentino 2-0

SAN MARINO ACADEMY

Battistini; Giambalvo, Luvisi (dal 61’ Casadei), Famiglietti (dal 72’ Giacopetti), Bortolotto (dall’82’ Renzi), Gatti (dal 46’ D’Addario), M. Sancisi, Ciacci (dal 72’ Zavoli), Valli Casadei, Giocondi, N. Sancisi

A disposizione: Grana, Sarti, G. Molinari, De Luca

Allenatore: Matteo Cecchetti

FIORENTINO

Benedettini; Simoncini, Abouzziane, A. Molinari (dall’86’ Cekirri), Hirsch (dal 68’ Gimenez), Salemme, Costantini (dall’82’ Solito), Gueye, Diop, Chiaruzzi, Bottoni (dall’82’ Calzolari)

A disposizione: Berardi, Baizan, Terenzi, Zoffoli, Borgagni

Allenatore: Michele Camillini

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Laura Cordani, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Emiliano Albani

Ammoniti: Salemme, Bottoni, Zoffoli, N. Sancisi, Simoncini

Marcatori: 77’ e 89’ Giacopetti

