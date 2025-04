Campionato San Marino. Under 22: netto successo dei Titani sul Pennarossa, trascinati da un grande Bugli

Così come accaduto nel girone di andata, la San Marino Academy Under 22 batte il Pennarossa e torna al successo in campionato che le mancava da tre mesi esatti. La sfida di Montecchio – valevole per il 28° turno – all’inizio regala tanto equilibrio e poche emozioni. Tra i Titani c’è Giulio Maria Bugli all’esordio da titolare, in panchina siedono per la prima volta anche Pietro Marinucci e Alessandro Mularoni.

La gara inizia a movimentarsi a metà frazione quando il tiro velenoso dal limite di Drudi, su scarico di Zenoni, costringe Borasco ad allungarsi e a deviare la sfera sul palo. Si scuote così l’Academy che risponde con il bel tiro di Della Balda dal limite su cui Del Prete si rifugia in corner. Dal conseguente corner – battuto da Marco Gasperoni – ecco che attacca sul primo palo Federico Ciacci che si infila tra Martini e Caushaj e timbra il vantaggio. Ciacci siglò il gol anche all’andata, che risultò poi decisivo per il successo dell’Academy.

Forte del vantaggio i Titani insistono alla ricerca del raddoppio, andandoci vicino con Zafferani (colpo di testa fuori di poco) e con l’azione di Bugli e Marco Gasperoni in cui quest’ultimo viene fermato da Del Prete.

Il Pennarossa però resiste e al 36’ colpisce con il gol del pari: ottima verticalizzazione di Albini per Zenoni che ha la meglio su Bugli e una volta entrato in area batte Borasco. Il finale di tempo però è tutto dell’Academy che vuole riportarsi avanti. Prima ci prova con Marco Gasperoni che dopo un’ottima discesa palla al piede arriva dentro l’area, rientra sul destro e spara verso Del Prete che però respinge il gran tiro.

Nella ripresa i Titani mantengono lo stesso atteggiamento e all’ora di gioco si portano di nuovo in vantaggio. Lancio preciso dalla linea mediana di Simone Riccardi a cambiare lato di gioco dove c’è Bugli che controlla e apre il gas bruciando Gega e poi la appoggia dolcemente in porta con il destro infilando Del Prete in uscita. Primo gol per il giovane sammarinese alla sua seconda presenza in maglia Academy. Il Pennarossa prova a reagire e al 76’ richiede anche un calcio di rigore quando Zenoni cade in area, ma l’intervento di Federico Ciacci è nettamente sul pallone e l’arbitro Ilie lascia proseguire. La squadra di Dolci però non impensierisce Borasco neanche nei minuti seguenti e così l’Academy nel finale mette il punto esclamativo sulla sfida. Protti – subentrato assieme ad Alessandro Mularoni, che fa così il suo esordio – serve Bugli che dalla fascia trova Giacopetti nelle vicinanze, il giovane bomber sammarinese si accentra e una volta arrivato al limite trova un sinistro chirurgico che fa male a Del Prete. È 3-1 per l’Academy, con Giacopetti al quarto gol consecutivo (sono otto in totale). Il finale è ancora dei ragazzi di Cecchetti che vogliono addirittura dilagare, è serve un altro grande intervento di Del Prete – questa volta su Protti – per evitare il poker. Finisce dunque 3-1 per l’Academy, che in classifica aggancia proprio il Pennarossa a quota 16 punti e relega i Biancorossi all’ultimo posto in campionato.

Campionato Sammarinese 2024-25, 28° giornata | Pennarossa – San Marino Academy 1-2

PENNAROSSA [4-2-3-1]

Del Prete; Gega (78’ Angelini), Ricci, Martini, Nanni; Caushaj (46’ Isaraj), Carrozzo; Fabbri (60’ Pintore), Albini (84’ Boschi), Zenoni; Drudi (46’ Cobo)

A disposizione: Bannini

Allenatore: Filippo Dolci

SAN MARINO ACADEMY [3-4-2-1]

Borasco; F. Ciacci, Zafferani, M. Sancisi; Bugli, Della Balda, Casadei, Riccardi; Molinari, M. Gasperoni; Giacopetti

A disposizione: A. Casadei, Giambalvo, M. Ciacci, Marinucci, Renzi, Caddy

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Laurentiu Ilie

Assistenti: Laura Cordani, Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Albini, M. Casadei, Ricci, Pintore

Marcatori: 25’ F. Ciacci, 36’ Zenoni, 61’ Bugli, 88’ Giacopetti

