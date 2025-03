Campionato San Marino: Virtus con il fattore “P”, La Fiorita però non molla

La Virtus vince con il fattore “P” – Piovaccari e Pecci – e grazie al 2-0 sulla Libertas trova l’ennesimo successo che la avvicina maggiormente al titolo di campione. Nell’odierno pomeriggio del 26° turno di Campionato Sammarinese, i Neroverdi di Bizzotto si impongono sui Granata e rispondono al successo delle 15 della Fiorita – vincente sulla San Marino Academy Under 22.

Partiamo dalla capolista, in campo alle 18 a Dogana. La serata della Virtus però non comincia nel migliore dei modi perché al 11’ Manzaroli respinge un calcio di rigore a Buonocunto. Si fa vedere anche la Libertas con il tentativo di Morelli respinto da Passaniti. Nel finale di frazione altra doppia chance per i Neroverdi, prima con il palo di Manuel Battistini (38’) e l’occasione dall’area piccola con Pecci (42’). La squadra di Acquaviva però passa nella ripresa. È infatti il 56’ quando Buonocunto pennella in area per il primo gol in campionato di Federico Piovaccari – rimasto alla corte di Bizzotto dopo l’esperienza europea. Da Piovaccari a Pecci che al 67’ la chiude anzitempo: Vallocchia dalla distanza pesca il compagno che la mette giù benissimo, salta Manzaroli e deposita in rete il 2-0. La Libertas tenta di riaprirla nel finale (78’) con la bella girata di Sow che però trova un attento Passaniti. Non basta per fare male alla Virtus che gestisce sino al triplice fischio. In classifica dunque non cambia nulla, con i Neroverdi sempre a +5 sulla Fiorita.

La squadra di Montegiardino, come detto, ha la meglio sulla Academy – imponendosi a Fiorentino per 4-1 nella gara delle 15. Nel primo tempo manca solo il gol ai Gialloblù di Stefano Ceci, già pericolosi dopo pochi secondi con Mazzotti ma Casadei salva tutto. Olcese al quarto d’ora la manda fuori di un soffio ma l’occasione più grande per La Fiorita arriva alla mezz’ora con il mancino alla dinamite di Alberto Riccardi dalla distanza che va clamorosamente a colpire l’incrocio.

Tutte le reti del “Federico Crescentini” arrivano nella ripresa ed è Affonso ad aprire le danze dei Gialloblù. Massari va in verticale per il compagno che con una sterzata fa secco Mattia Sancisi e Federico Ciacci, salta poi anche Casadei e deposita in rete il vantaggio all’ora di gioco. Il raddoppio arriva cinque minuti più tardi (65’) quando il cross dal vertice di Massari è preciso per la testa di Mazzotti. L’Academy si fa vedere poi al 72’ quando la magia di Santi con il tacco libera Marco Casadei che però sul più bello si fa ipnotizzare da Zavoli. Due minuti più tardi La Fiorita mette la gara in cassaforte: tocco morbidissimo dalla trequarti di Affonso che pesca e trova Ambrosini che entra in area e buca Casadei sul primo palo. I Titani con le ultime energie riescono anche a passare dalle parti di Zavoli e a batterlo grazie a Giacopetti – bravo a saltare più in alto di tutti dopo il corner di Santi. Il finale però è ancora della Fiorita che nel recupero sigla il definitivo 4-1, con la sfortunata autorete di Simone Riccardi dopo angolo dei Gialloblù.

Gara a due facce quella tra Tre Penne e San Giovanni. Il primo tempo è a tinte decisamente biancoazzurre, la ripresa è invece a favore dei Rossoneri ma al termine dei novanta minuti è il club di San Marino Città a portarsi a casa i tre punti.

L’incontro di Domagnano si sblocca al 17’ quando Scarponi allarga verso Nigretti che rientra bene su Nicola Sartini e poi con il mancino da dentro l’area riesce ad infilare Starna.

Il raddoppio dei Biancoazzurri arriva venti minuti più tardi quando il bel suggerimento di Guidi dalla linea mediana buca la difesa rossonera trovando poi Dormi che controlla e lascia partire un pallonetto delizioso che vale il 2-0. Prima del riposo la squadra di Città cala il tris: grande azione fatta partire da Vandi in fascia che poi serve Guidi al limite il quale a sua volta la cede a Scarponi che di prima fa 3-0.

La gara sembra in ghiaccio per la squadra di Farotti che ad inizio ripresa può anche aumentare il margine: al 48’ infatti arriva un rigore – per un fallo di Fabbri su Guidi – su cui si presenta Amati ma Starna indovina l’angolo.

Il San Giovanni si scuote e qualche minuto dopo (52’) accorcia: cross di capitan Boldrini per la testa di Augusto Garcia Rufer che la spizza per Nicola Sartini che fa 3-1. I minuti passano ma i Rossoneri ci credono alla rimonta. Al 79’ infatti la chiusura difensiva di Guidi è una carambola che finisce sui piedi di Aprea che sigla il 3-2 e suona la carica. Lo stesso Aprea è protagonista nel finale di gara quando sul suo destro ci sarebbe il potenziale e clamoroso pareggio ma la parata ad una mano di Migani è efficace e decisiva per dare ai suoi la vittoria. Vince dunque il Tre Penne per 3 a 2 e grazie al successo i Biancoazzurri in classifica sorpassano proprio il San Giovanni salendo al quinto posto.

Vince – per la seconda volta consecutiva – anche il Murata che si impone di misura sul Fiorentino.

La partita di Montecchio è vivace sin dalle prime battute. Al 13’ la grande punizione di Ricci si stampa sulla traversa mentre al 19’ è Chiaruzzi che pareggia il conto dei legni con il tiro-cross che pizzica l’incrocio. Al 23’ però il Murata riesce a passare, con il più classico dei gol dell’ex: Ricci da sinistra la mette in mezzo per Salemme che attacca benissimo il primo palo e poi colpisce battendo Berardi. Poco dopo la mezz’ora i Bianconeri hanno altre due occasioni per raddoppiare: la prima con Piscopo – su cui serve una chiusura decisiva di Berardi – poi un minuto dopo l’incornata di Castorina sbatte sulla traversa. Nella ripresa i toni della gara si abbassano e bisogna aspettare il 71’ con il guizzo di Echel che calcia benissimo con il mancino dalla distanza ma la palla sbatte ancora sul palo – il terzo di giornata per i Bianconeri. Poco prima (62’) da segnalare le grandi proteste del Fiorentino per un possibile tocco di mano in area di rigore da parte di Tomassoni, sul quale però l’arbitro lascia proseguire. Alla fine, però, basta al Murata di Camillini la rete dell’ex Salemme per avere la meglio sul Fiorentino di Tarini – che però non vince dal 25 gennaio.

Oltre alla Virtus, alle 18 si è giocata anche la gara tra Faetano e Tre Fiori: il duello “cromatico” a tinte gialloblù sorride alla squadra di Fiorentino grazie alle zampate nel finale di Prandelli e Bernardi.

Nel primo tempo apre le marcature il Tre Fiori dell’ex Girolomoni: Prandelli lancia Sensoli che controlla e punta la porta, una volta entrato in area il giovane sammarinese incrocia sul secondo palo e segna. Poco dopo Forconesi si riscatta con un gran riflesso negando a Sensoli la doppietta.

Nella ripresa il Faetano si fa vedere e colpisce al 64’: Dulcetti calcia dal limite, Nardi si allunga ma non trattiene, arriva Brisigotti come un falco che fa 1-1. L’equilibrio rimane fino al 83’ quando Lisi ha sul piede la palla del possibile vantaggio ma la spedisce fuori di un soffio. Sulla conseguente azione il Tre Fiori mette la freccia: cross dalla destra di Bernardi – entrato dalla panchina – per la perfetta torsione di Prandelli che la mette all’angolino. Il punto esclamativo per il Tre Fiori lo mette Bernardi che sfrutta l’errore di Ioli e una volta arrivato davanti a Forconesi lo fredda per definitivo 3-1.

Questo il programma parziale della 26° giornata di Campionato Sammarinese, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 26. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA/ ESITO LUOGO Fiorita San Marino Academy 29/03 Albani (Salvatori, Gallo) – Vandi 4-1 Fiorentino Murata Fiorentino 29/03 Mineo (S. Savorani, M. Savorani) – Xhafa 1-0 Montecchio Tre Penne San Giovanni 29/03 W. Villa (Lunardon, Macaddino) – N. Villa 3-2 Domagnano Libertas Virtus 29/03 Beltrani (Morisco, Giannotti) – Balzano 0-2 Dogana Faetano Tre Fiori 29/03 Zani (Ercolani, Zaghini) – Borriello 1-3 Montecchio Domagnano Pennarossa 30/03 Hafidi (Bellavista, Guidi) – Ucini 15:00 Domagnano Cosmos Folgore 30/03 Avoni (Cristiano, Sapigni) – Ilie 15:00 Montecchio Cailungo Juvenes-Dogana 30/03 Ricciarini (Tuttifrutti, Lerza) – Vandi 18:00 Fiorentino in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

