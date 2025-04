Canada, elezioni politikche. Mark Carney verso la vittoria: Liberali avanti tra sfide interne e tensioni con Trump

In un clima politico segnato da turbolenze internazionali e cambiamenti interni, il Partito Liberale di Mark Carney si avvia a formare il nuovo governo del Canada, secondo le prime proiezioni emerse nella notte elettorale. Resta incerto, tuttavia, se Carney potrà contare su una maggioranza assoluta o dovrà guidare un governo di minoranza.

La sfida elettorale, inizialmente pronosticata a favore dei conservatori guidati da Pierre Poilievre, ha visto un’improvvisa inversione di rotta con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump e il suo atteggiamento aggressivo verso Ottawa. Le minacce statunitensi, comprese ventilate annessioni territoriali e pesanti dazi, hanno spostato il baricentro del dibattito politico, rafforzando la posizione liberale.

A pochi minuti dalla diffusione dei primi dati, l’ex ministro della Giustizia David Lametti ha espresso ottimismo: “Siamo fiduciosi di conquistare la maggioranza. È un momento cruciale per la nostra nazione”.

Mark Carney, subentrato da poche settimane a Justin Trudeau, ha costruito la sua campagna elettorale sull’esperienza finanziaria internazionale, proponendosi come leader capace di condurre il Canada in una nuova fase di indipendenza economica. “Il nostro antico rapporto con gli Stati Uniti è finito. Trump sta tentando di spezzarci per possederci”, ha dichiarato Carney davanti ai suoi sostenitori. “Dobbiamo prepararci a sacrifici nei mesi difficili che ci attendono”.

Poilievre, da parte sua, ha promesso una collaborazione istituzionale senza precedenti: “Metteremo sempre il Canada al primo posto. Lavoreremo insieme per difendere la nostra sovranità e ottenere un nuovo accordo commerciale, libero da minacce e imposizioni”.

Anche dall’Europa sono arrivati messaggi di sostegno. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha scritto su X: “Congratulazioni a Mark Carney e al Partito Liberale. Difenderemo i valori democratici condivisi e promuoveremo un commercio libero ed equo”.

Le principali reti televisive canadesi, CBC e CTV News, hanno entrambe confermato che il Partito Liberale sarà chiamato a formare il prossimo esecutivo, in un contesto politico che si preannuncia carico di sfide nazionali e internazionali.

Con il voto, il Canada si prepara ad affrontare un futuro incerto, segnato dalla necessità di rinsaldare l’unità interna e ridisegnare il suo ruolo sulla scena globale. Per Carney, la vittoria rappresenta solo il primo passo: la vera sfida sarà costruire un Paese capace di resistere alle tempeste esterne senza rinunciare ai propri valori e alla propria sovranità.