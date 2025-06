Carabinieri rafforzano i controlli durante “Notte Rosa” a Rimini e Riccione: sequestri, denunce e controlli anti droga

Durante le serate di “Notte Rosa”, le forze dell’ordine della provincia di Rimini hanno intensificato le operazioni di vigilanza lungo il litorale, particolarmente affollato da turisti e giovani. L’attività dei Carabinieri si è concentrata su controlli di sicurezza e prevenzione, portando al sequestro di armi bianche e a numerose denunce.

Tra i controlli effettuati, sono stati trovati tre giovani in possesso di coltelli e armi bianche. In due diverse occasioni, lungo piazzale Roma e viale Giulio Cesare a Riccione, il personale del Nucleo Radiomobile ha sequestrato un pugnale con lama di 15 cm e due coltelli a serramanico con lame di 10 e 12 centimetri.

Per quanto riguarda i reati di furto, una donna di 40 anni è stata denunciata per aver tentato di portare via borse, portafogli e occhiali da un negozio di abbigliamento nel centro di Riccione. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario grazie alla descrizione fornita. Due 18enni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati invece fermati con strumenti da scasso — una tenaglia di 25 cm — e un telefono senza SIM e senza codice di sblocco, sequestrati per approfondimenti.

Sul fronte droga, sono stati denunciati tre soggetti trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e marijuana, per un totale di circa 35 grammi. Un cittadino albanese di 30 anni è stato segnalato alla Prefettura di Rimini per possesso di cocaina e detenere un coltello a serramanico. Inoltre, due uomini sono stati deferiti per guida in stato di alterazione da alcol e sostanze stupefacenti, con tassi di alcol nel sangue tra 1,1 e 1,3 g/l, e hanno subito il ritiro della patente.

L’attività di controllo ha coinvolto anche le strade, con tre automobilisti positivi all’alcoltest e altri due trovati sotto l’effetto di THC. In totale, sono stati controllati 143 veicoli e identificate 172 persone, con cinque sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L’operazione, che si inserisce nel piano di sicurezza predisposto dal Comando Provinciale di Rimini durante eventi di grande affluenza, ha confermato l’efficacia delle pattuglie nell’assicurare la sicurezza pubblica e prevenire reati sul territorio.