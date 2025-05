Caro Diario, la tragedia spagnola insegnerà poco e verrà presto dimenticata. … di Stefano Benaglia

Prendo nota di un dato, talmente triste che fa ancora più male annotarlo: la classe dirigente non è pessima solo nel bel paese ma è un male comune. E questo non è assolutamente mezzo gaudio.

Quello che in chiave riminese invece è da annotare è che nonostante gli avvisi del clima, chiari e indiscutibili, si continua a impermeabilizzare terreni, tombinare fossi un tempo addirittura navigabili, progettare un consumo del suolo indiscriminato. La scusa è che sono progetti vecchi e che vanno storicizzati nella loro capacità edificatoria, ma restano opere che ingombrano nel passato il nostro presente, ipotecando il futuro.

Via Ugo Bassi, Viserba, Rivabella e San Giuliano sono accumunate dallo stesso destino: case, logistica, supermercati e prati che diventano cemento. Ma nessun politico si prende la responsabilità dell’oggi, scaricando le colpe su un passato senza volto e senza colpevoli, dimenticandosi che alcuni di quei progetti e quelle capacità sarebbero decadute se in tempi recenti la politica non li avesse prorogati. La stessa classe politica che oggi è consulente proprio in quelle ditte che hanno ricevuto quelle proroghe.

Il problema del nostro tempo è proprio questo maledetto capitale, che comanda, compra e premia la fedeltà al capo di turno e non il merito delle idee. Perché il dovere della politica dovrebbe essere fare delle scelte per la comunità e indicare una linea ai tecnici che poi le mettono in pratica. Ma se la linea punta al soldo e non al bene comune e il tecnico lavora per ottimizzare il guadagno e non il benessere generale, finisce che il tuo popolo ti bastona. E se lo fa, ha ragione.

Stefano Benaglia