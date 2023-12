Casalgrande (RE). Operazione antidroga arrestato giovane per traffico di hashish

In una operazione antidroga le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane di 22 anni, incensurato e residente a Sassuolo (Modena) per il possesso di un ingente quantitativo di hashish. Il fatto è avvenuto a Casalgrande, nel Reggiano, dove il ragazzo è stato colto in flagrante mentre ritirava un pacco sospetto proveniente dalla Spagna.

La Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha messo sotto controllo la spedizione dopo aver notato delle anomalie. Il pacco, che ha fatto sosta a Genova prima di giungere a destinazione, è stato attentamente monitorato fin dalla partenza dalla Spagna. Le autorità, in collaborazione con la Procura di Genova, hanno deciso di tracciare il pacco per scoprire l’identità del destinatario.

Il giovane è stato fermato giovedì scorso in un fermo point a Casalgrande, dove ha ritirato il pacco intestato a lui. I Carabinieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno immediatamente proceduto al sequestro e all’apertura del pacco, trovando al suo interno oltre tre chili di hashish.

Durante la perquisizione personale, sono stati rinvenuti altri due grammi di droga addosso al ragazzo. A seguito dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio, è stato condotto in carcere e sabato mattina è comparso in tribunale a Reggio Emilia per l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocata Antonietta Sghedoni, il giovane ha scelto di non rispondere alle accuse. Il giudice Andrea Rat, valutando la richiesta di detenzione in cella avanzata dal pubblico ministero e la difesa che chiedeva misure meno severe, ha disposto gli arresti domiciliari.