Caserta, rissa in piazzetta: muore 26enne accoltellato, grave un altro giovane. E’ caccia all’assassino

Sangue nella notte a San Marco Evangelista, dove una violenta rissa ha lasciato sul terreno un morto e due feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri, lunedì 7 luglio, nel cuore del piccolo centro della provincia casertana.

A perdere la vita è stato un giovane di 26 anni, originario di Napoli, residente nel quartiere di Secondigliano. Colpito con un’arma da taglio nel corso dello scontro, il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. Le ferite riportate, però, si sono rivelate fatali: il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Feriti anche altri due giovani coinvolti nella stessa colluttazione. Uno di loro, 24 anni, versa in condizioni gravi. Entrambi sono stati ricoverati sempre all’ospedale di Caserta.

L’episodio è avvenuto in viale Libertà, in un’area conosciuta localmente come la “piazzetta”, punto di ritrovo per molti giovani del posto. È qui che sarebbe scoppiata la rissa culminata nel tragico accoltellamento.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Caserta, che hanno immediatamente avviato accertamenti per identificare la persona o le persone responsabili dell’aggressione mortale. Al momento, non si conoscono né il movente né le dinamiche esatte che hanno portato alla degenerazione della lite.