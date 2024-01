Caso Golinucci, la famiglia insiste e chiede nuovi scavi

Dove nel 1992 ci furono i lavori per realizzare una cisterna

La famiglia di Cristina Golinucci chiede una nuova ricerca nella zona vicina al convento dei Cappuccini di Cesena per saperne di più sulla sua scomparsa nel 1992. La richiesta è basata su segnalazioni riguardanti i lavori di scavo che hanno avuto luogo in quella zona all’epoca e sul ritrovamento di un biglietto che suggeriva di cercare nelle vicinanze della cisterna. L’avvocata Barbara Iannuccelli ha effettuato un sopralluogo nel punto indicato e ha richiesto alla Procura di Forlì documentazione sugli scavi del 1992, nonché ulteriori ricerche per escludere che il corpo di Cristina si trovi lì.