Caso San Marino World. Sds Gatti: ”autorizzazione inesistente e comunicazione fuorviante”. il Congresso di Stato fa chiarezza e da mandato all’Avvocatura di Stato

Negli ultimi giorni, il sito web “San Marino World” , presumibilmente della società sammarinese a responsabilità limitata SMW Srl che vede come amministratore unico il sig. Banuelos De Castro Enrique, ha attirato l’attenzione pubblica per aver presentato la Repubblica di San Marino come “la nuova Monaco del Nord Italia”, associando questa falsa immagine a presunte opportunità di investimento e residenza. Tra le varie informazioni diffuse, una in particolare ha destato preoccupazione in quanto il sito dichiarava che una società fosse già autorizzata ad operare come società di gestione.

Tale affermazione, come chiarito dal Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, in foto, non corrisponde alla realtà dei fatti. Durante la conferenza stampa del Congresso di Stato, Gatti ha spiegato che la società in questione aveva effettivamente presentato una richiesta di autorizzazione nell’aprile scorso, ma questa era subordinata al rispetto di condizioni specifiche, che non si sono mai concretizzate.

“La società era autorizzata perché aveva presentato una richiesta nell’aprile scorso”, ha spiegato il Segretario, “ma questa autorizzazione era subordinata a tutta una serie di condizioni che ad oggi non si sono verificate, quindi questa dizione che la società era autorizzata non è reale.”

Una delle condizioni principali prevedeva la presentazione di un progetto per la realizzazione di strutture ricettive a cinque stelle, da sottoporre all’approvazione del Congresso di Stato.

Ad oggi, nessun progetto è mai stato esaminato né risultano in corso interventi per la riqualificazione di strutture già esistenti.

L’autorizzazione subordinata, ha ricordato Gatti, decade automaticamente il prossimo 30 giugno qualora non venissero avviati i lavori richiesti, e ad oggi non vi sono segnali che facciano pensare a una possibile partenza.

“Tutto il resto non è competenza del Congresso di Stato”, ha precisato Gatti, “ma sarà competenza degli imprenditori e degli uffici che faranno le verifiche”.

Questa vicenda ha portato il Congresso di Stato a inviare tutta la documentazione disponibile all’Avvocatura di Stato, che dovrà valutare eventuali violazioni normative e accertare possibili danni all’immagine della Repubblica.

E’ palese che le autorità sammarinesi, con questa iniziativa, ribadiscono la loro determinazione nel garantire trasparenza e correttezza nella comunicazione delle opportunità legate al territorio, salvaguardando la reputazione di San Marino da operazioni speculative e dichiarazioni infondate.

