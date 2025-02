Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e Poste San Marino annunciano congiuntamente un’importante collaborazione per ampliare l’accesso al servizio pagoPA, il sistema digitale che consente pagamenti verso la Pubblica Amministrazione italiana in modo semplice, sicuro e trasparente. Grazie a questa partnership, gli utenti di Poste San Marino possono nuovamente usufruire del servizio pagoPA direttamente presso gli sportelli postali. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dei servizi pubblici e bancari nella Repubblica di San Marino, offrendo ai cittadini un’ulteriore opportunità per gestire i propri pagamenti in modo comodo ed efficiente.

Dichiarazioni delle parti coinvolte:

• Cassa di Risparmio: “Essere la prima banca sammarinese ad attivare il servizio pagoPA è motivo di grande orgoglio. La collaborazione con Poste San Marino ci permette di estendere ulteriormente questo servizio innovativo, contribuendo alla digitalizzazione del nostro Paese.”

• Poste San Marino: “Questo accordo dimostra il nostro impegno nel fornire servizi sempre più moderni e vicini alle esigenze dei cittadini. L’integrazione del sistema pagoPA nei nostri sportelli rappresenta un ulteriore passo verso la trasformazione digitale che stiamo perseguendo.”

Il servizio pagoPA è già stato accolto positivamente dalla comunità sammarinese, grazie alla sua capacità di semplificare i pagamenti e garantire maggiore trasparenza nelle transazioni. Questa iniziativa congiunta rafforza ulteriormente la sinergia tra due istituzioni chiave del territorio.

Per ulteriori informazioni:

• Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. info@carisp.sm | 0549 872366

• Poste San Marino S.p.A. info@poste.sm | 0549 981020

Con questa collaborazione, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e Poste San Marino confermano il loro impegno a lavorare insieme per migliorare i servizi offerti ai cittadini e promuovere l’innovazione nel sistema pubblico e bancario della Repubblica.