Cassa di Risparmio di San Marino interviene per la sicurezza del Palazzo Sums. Azione immediata dopo la pubblicazione dell’articolo di GiornaleSM.

A seguito della pubblicazione di un articolo di GiornaleSM, la Cassa di Risparmio ha agito prontamente per affrontare un problema di sicurezza presso il Palazzo Sums, un immobile di sua proprietà. La situazione emersa riguardava il distacco localizzato di alcune piastrelle dalla facciata sud-ovest dell’edificio, un evento che ha richiesto un’azione immediata.

Dopo aver preso atto del problema attraverso l’articolo di GiornaleSM, la Cassa di Risparmio ha mobilitato le proprie maestranze e tecnici di fiducia per rimuovere le parti del rivestimento danneggiate. Questo intervento è stato mirato a prevenire potenziali pericoli per la sicurezza delle persone che frequentano l’area circostante il Palazzo Sums.

Il problema ha interessato una porzione limitata della facciata dell’edificio, con la caduta di alcune piastrelle che ne costituiscono il rivestimento esterno. La tempestività dell’intervento è stata fondamentale per garantire la sicurezza e per limitare l’impatto dell’incidente.

Parallelamente alla rimozione delle parti danneggiate, la Cassa di Risparmio ha avviato un’indagine per analizzare le cause del distacco. L’obiettivo è quello di identificare le ragioni specifiche dell’incidente e stabilire le misure appropriate per il consolidamento del rivestimento, al fine di prevenire situazioni simili in futuro.

La Cassa di Risparmio ha ribadito il proprio impegno nella manutenzione e nella sicurezza dei suoi immobili, assicurando che verranno adottate tutte le misure necessarie per mantenere gli standard più elevati. La situazione continua ad essere monitorata attentamente, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti man mano che emergono nuove informazioni dall’indagine in corso.

