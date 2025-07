Castel Bolognese, arrestati due ladri sorpresi a rubare le offerte in chiesa con metro e nastro adesivo

Nel cuore di Castel Bolognese, un’operazione tempestiva dei Carabinieri della locale Stazione ha interrotto un furto all’interno della Chiesa di San Petronio. Un uomo di 56 anni e una donna di 39, entrambi con precedenti penali, sono stati fermati grazie a una segnalazione mentre erano intenti a sottrarre monete dalle cassette delle offerte.

Il metodo usato dai due era ingegnoso e semplice: applicavano del nastro adesivo all’estremità di un metro, che veniva poi inserito nelle fessure delle cassette porta offerte per recuperare le monete. La donna fungeva da palo, vigilando e agevolando l’azione dell’uomo. Indosso, i Carabinieri hanno trovato numerose monete appena trafugate e il materiale utilizzato per il furto.

Denunciati per furto aggravato in concorso, i due malviventi hanno perso non solo il bottino ma anche gli strumenti del loro inganno, ora sotto sequestro. L’intervento dimostra ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel prevenire e contrastare reati sul territorio.