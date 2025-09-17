Cronaca. Castel san Pietro Terme (BO). Tentato omicidio in un parco pubblico: minorenne arrestato dai Carabinieri



Castel san Pietro Terme (BO): I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato il presunto responsabile di un tentato omicidio. È successo alle ore 19:30 circa del 16 settembre 2025, quando i Carabinieri sono stati informati che in Viale Terme, presso un parco pubblico molto frequentato, era stato accoltellato un ragazzino di 14 anni. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato i sanitari del 118 che stavano prestando le prime cure al malcapitato, in attesa del trasporto d’urgenza al Pronto soccorso. Dalle prime testimonianze raccolte sul posto dai militari, emergeva che il minorenne, era stato avvicinato da un ragazzo, che dopo averlo colpito con tre fendenti al petto e all’addome, si dileguava velocemente. Le ricerche immediatamente avviate consentivano, alle successive ore 22.00, di rintracciare il presunto autore, un 15 enne, mentre si aggirava a piedi con un coltello da cucina inserito nella cintura dei pantaloni. Disarmato e identificato, il giovane, dopo una serie di accertamenti e l’immediata informazione dei genitori, è stato accompagnato in caserma e successivamente arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il presunto responsabile veniva accompagnato in una struttura della giustizia minorile, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.