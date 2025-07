Castel San Pietro Terme, fugge in monopattino senza casco e aggredisce i Carabinieri: arrestato 28enne

È finito in manette un 28enne italiano che, nella giornata di oggi, lunedì 7 luglio, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Medicina con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’episodio è avvenuto lungo via San Carlo, una delle principali arterie stradali che collega al casello dell’autostrada A14, nei pressi di un’area di servizio.

Tutto è cominciato durante un normale posto di controllo alla circolazione stradale. I militari hanno notato un giovane a bordo di un monopattino elettrico che procedeva a velocità sostenuta e senza casco, attirando l’attenzione per la pericolosità della condotta in un’area così trafficata. Preoccupati per la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada, i Carabinieri gli hanno intimato l’alt.

In un primo momento, il giovane sembrava intenzionato a fermarsi, ma ha poi ripreso la marcia a tutta velocità, iniziando una guida ancora più pericolosa. Alla vista dei militari che lo inseguivano, l’uomo ha abbandonato il monopattino e ha tentato la fuga a piedi. Raggiunto dai Carabinieri, ha cercato di divincolarsi con forza, ingaggiando una colluttazione per tentare di sottrarsi all’arresto.

Identificato in caserma come un 28enne italiano, è stato quindi arrestato. I due Carabinieri coinvolti nell’inseguimento e nel fermo sono stati assistiti dal personale del 118 e hanno riportato lesioni con prognosi di 4 e 7 giorni rispettivamente.

Il Comando ha reso noto che, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il giovane verrà processato per direttissima presso il Tribunale di Bologna.