Casteldelci, crociata contro l’eolico: il sindaco minaccia denunce per disastro ambientale

Il sindaco di Casteldelci si prepara a una battaglia legale contro l’impianto eolico che la Regione Toscana ha deciso di portare avanti, nonostante i numerosi pareri contrari espressi da enti, istituzioni e Soprintendenze, inclusa quella toscana. L’area interessata dal progetto si trova al confine con la Romagna, a poche centinaia di metri dal comune di Casteldelci, e la decisione di proseguire con i lavori ha acceso forti polemiche.

Una conferenza dei servizi ad alta tensione

La conferenza dei servizi, svoltasi ieri dalle 10 alle 15, ha visto scontrarsi posizioni opposte. La Regione Toscana ha confermato la propria intenzione di proseguire con il progetto eolico, mentre il sindaco di Casteldelci ha annunciato la possibilità di presentare una denuncia per disastro ambientale. I toni, già accesi, si sono intensificati quando è emerso che l’opera sarebbe realizzata nonostante le forti criticità ambientali sollevate.

Un impianto controverso

Secondo le simulazioni, il parco eolico sarebbe visibile dalla Valmarecchia, suscitando preoccupazioni non solo per l’impatto paesaggistico ma anche per le possibili ripercussioni ambientali. Gli oppositori sottolineano che il progetto è stato bocciato da una pluralità di soggetti, evidenziando come la scelta della Toscana appaia isolata rispetto al consenso generale.

La prossima mossa del sindaco

Di fronte alla prospettiva dell’inizio dei lavori, il sindaco di Casteldelci non esclude il ricorso a vie legali. La minaccia di denuncia per disastro ambientale dimostra quanto sia alta la posta in gioco, non solo per il comune ma per l’intero territorio coinvolto. Una sfida che promette di non fermarsi qui, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.