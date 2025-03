Castello Malatestiano in arancione: Rimini illumina la lotta alla violenza sulle donne. Il comunicato dell’avv. Francesca Morini e del cons. Nicola Marcello

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la sottoscritta, in qualità di responsabile provinciale del Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia, ha richiesto al Consiglio Comunale, per il tramite del Consigiere Dott. Nicola Marcello, di aderire alla campagna Orange The World e di provvedere ad illuminare di arancione il Castello Malatestiano.

A fronte della conferma dell’adesione da parte del Comune di Rimini, chiedo cortesemente di poter dare risalto all’iniziativa, eventualmente tramite pubblicazione di quanto segue:

” Su proposta del Dipartimento Tutela vittime di Fratelli d’Italia, nella cornice della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e della campagna istituita da UNESCO – Orange The World- oggi il Castello Malatestiano si vestirà di arancione, come simbolo di solidarietà e impegno contro la violenza di genere.

Il Castello, simbolo di storia e identità cittadina, diventa faro di speranza e consapevolezza, diventa un invito alla riflessione su come la lotta alla violenza sulle donne sia una responsabilità condivisa, che coinvolge ciascuno di noi.”

Ringrazio e saluto cordialmente.

Avv. Francesca Gorini – responsabile Dipartimento Tutela Vittime FDI per la provincia di Rimini

Dott. Nicola Marcello – Consigliere Comunale