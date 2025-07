Cattolica, al via le celebrazioni per i 95 anni della Casa del Pescatore. Gran finale con lo “Street Fish” il 13 settembre

La Casa del Pescatore di Cattolica festeggia 95 anni di storia, tradizione e identità marinara. Fondata il 20 luglio 1930, la storica cooperativa locale si prepara a celebrare questo importante traguardo con un fitto programma di eventi estivi che culminerà il 13 settembre con il “Cattolica Street Fish”, grande festa di strada dedicata al pesce e alla cultura del mare.

Nata nel cuore del borgo marinaro, la cooperativa ha rappresentato per quasi un secolo la spina dorsale del porto e della comunità locale. “Il 95° anniversario è un momento carico di significato – ha dichiarato il direttore Nicola Tontini – segna il passaggio di testimone tra generazioni, da chi ha visto nascere questa realtà, come l’ex presidente Pierino Lucarelli scomparso lo scorso febbraio, a chi oggi la guida verso il futuro”.

Alla presidenza della Casa del Pescatore si sono succeduti nel tempo Salvatore Galluzzi, Nazzareno Girometti, Angelo Leardini, Pierino Lucarelli e oggi Mauro Silvestri. Tra le figure più emblematiche, il capitano Virgilio Pozzi, innovatore nella pesca con la lampara e protagonista della stagione del pesce azzurro. Quest’anno, simbolicamente, saranno dismesse anche due storiche imbarcazioni: la “Spunta l’alba” (1957) e la “Eugenio Pozzi” (1967), ultima lampara attiva fino agli anni ’80.

L’amministrazione comunale partecipa attivamente alle celebrazioni. “Questa ricorrenza è parte della nostra identità – ha sottolineato l’assessore al Turismo e Pesca, Elisabetta Bartolucci – È un modo per ricordare vite di mare, mestieri, tradizioni che continuano a vivere grazie a chi custodisce la memoria della marineria”.

Il programma

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 20 luglio alle 18, presso la sede della cooperativa in via Enrico Toti, con l’apertura ufficiale, la scopertura della targa commemorativa e una mostra temporanea sugli antichi mestieri di mare. Seguiranno diverse “passeggiate culturali” guidate da Maura Silvagni e Dorigo Vanzolini, incentrate su marineria, cantieristica e paesaggi della Valle del Conca.

Attesissimo l’appuntamento del 29 agosto con “La Tratta”, rievocazione pratica in mare di un’antica tecnica di pesca, sulla spiaggia libera a ponente della darsena.

Gran finale sabato 13 settembre con lo “Street Fish” in via Andrea Costa: una festa all’insegna del pesce, della cultura marinara e della convivialità, con protagonisti i pescatori di Cattolica e Gabicce Mare.

Un’estate che unisce memoria e futuro, per celebrare un secolo di passione per il mare che si avvicina.