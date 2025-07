Cattolica. Arrestato un giovane marocchino per aggressione e lesioni

Nella notte tra lunedì e martedì, i Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 23 anni, di nazionalità marocchina, coinvolto in una rissa avvenuta nel centro cittadino. L’episodio è iniziato con un alterco scoppiato per motivi poco chiari davanti a un locale, che si è rapidamente intensificato.

Intorno alle 3:30, la Centrale Operativa della Compagnia di Riccione ha ricevuto una segnalazione riguardante un individuo molesto. Sul posto, i militari hanno trovato una donna con una ferita al polso, che ha riferito di essere stata colpita con un bicchiere di vetro da un uomo che si era dato alla fuga.

Utilizzando le testimonianze di alcuni presenti e le immagini di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato mentre tentava di allontanarsi a piedi. Le indagini hanno rivelato che il giovane aveva avuto un acceso diverbio con una dipendente del locale, rivolgendo insulti di natura discriminatoria e minacce. Quando una cliente intervenuta in difesa della donna è stata aggredita, l’uomo ha impugnato una bottiglia rotta e ha lanciato un calice contro la stessa, colpendola al polso.

Dopo aver raccolto testimonianze e prove, tra cui tracce di sangue e filmati di sorveglianza, i militari hanno arrestato il 23enne per lesioni aggravate. Su disposizione della Procura di Rimini, l’individuo si trova ora in custodia presso le camere di sicurezza della Tenenza di Cattolica, in attesa del processo per direttissima.