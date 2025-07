Cattolica: arriva l’edizione record del Vertical Summer Tour 2025 di Insalatissime Rio Mare

Dopo il successo del lancio a Bibione, il Vertical Summer Tour 2025 fa tappa a Cattolica il 19 e 20 luglio, portando sulle spiagge romagnole un villaggio vacanze itinerante ricco di sport, musica, animazione e giochi per tutte le età.

Il maxi villaggio si estenderà su oltre 3.000 mq in Piazza del Tramonto, offrendo un weekend di attività gratuite dalle 10 del mattino fino a sera. Il programma spazia da sessioni di risveglio muscolare e acquagym mattutine, a tornei sportivi e giochi a premi nel pomeriggio, fino a momenti di musica e intrattenimento con ospiti di Radio Deejay, media partner dell’evento.

Tra le attrazioni più attese ci sono la Ruota della Fortuna e la Insalatissime Beach Race, insieme a numerose sfide e gare come il Calciobalilla Goleador, con premi e gadget per i partecipanti. Per gli appassionati di sport acquatici sarà presente anche una flotta di tavole da Stand Up Paddle con istruttore, oltre alla buddy SUP Race, una competizione aperta a tutti dai 16 anni in su.

Non mancheranno momenti di socialità e relax, con aree dedicate al gusto, all’animazione e all’intrattenimento, tra cui l’Aperi Pringles Summer Tour con aperitivi al tramonto e giochi come il limbo e il Pringles Pong.

Le attività proseguiranno nel corso delle prossime settimane nelle località balneari di Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina, San Salvo, Ginosa Marina, Sciacca e San Vito Lo Capo, per chiudere l’estate all’insegna del divertimento sulle spiagge italiane.

Sul palco domenica 20 luglio sarà protagonista Rudy Zerbi, noto volto televisivo e speaker di Radio Deejay, che animerà il villaggio con musica e animazione dalle 17.

Inoltre, grazie alla presenza di partner come Leapmotor, sarà possibile partecipare a test drive di veicoli elettrici e scoprire nuove forme di mobilità sostenibile.

Il Vertical Summer Tour 2025 si conferma così uno degli eventi estivi più attesi, capace di coniugare sport, musica, animazione e momenti di svago per famiglie e giovani, in una cornice di accoglienza e ospitalità tipica di Cattolica.