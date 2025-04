Cattolica. Auto finisce in acqua nel porto canale, nessuno a bordo. Recuperata con un’autogrù

Incidente stamattina nel porto canale di Cattolica, dove un’auto è finita in acqua mentre era parcheggiata lungo la banchina. La Capitaneria di Porto ha immediatamente lanciato l’allarme, permettendo così l’intervento tempestivo delle forze di soccorso, tra cui i subacquei dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno verificato che non vi fosse nessuno a bordo dell’auto e hanno confermato che il conducente non si trovava all’interno del veicolo.

Successivamente, l’auto è stata recuperata con l’ausilio di un’autogrù. Secondo le prime indagini sull’accaduto, sembra che l’incidente sia stato causato dal mancato utilizzo del freno di stazionamento, che ha provocato la caduta del veicolo in mare nei pressi della banchina del lato di Gabicce. L’auto era di una signora che lavorava in un ristorante in zona.