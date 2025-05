Cattolica capitale mondiale del nuoto in mare: al via OCEANMAN 2025 con 700 atleti da 51 nazioni

La “Regina dell’Adriatico” si trasforma per tre giorni nella capitale internazionale del nuoto in acque libere grazie alla quinta edizione di OCEANMAN Cattolica, una delle tappe più prestigiose del circuito mondiale di nuoto open water. Dal 23 al 25 maggio, circa 700 nuotatori provenienti da 51 Paesi si sfideranno nelle acque di Cattolica, regalando emozioni e spettacolo.

La manifestazione, organizzata da Sharkman Triathlon A.S.D. e Riviera Sport 365, è un appuntamento ormai imperdibile per atleti professionisti, amatori e appassionati del nuoto in mare. In programma ci sono le classiche OCEANMAN (10 km) e HALF OCEANMAN (5 km) di domenica 25, la SPRINT (2 km), la gara giovanile OCEANKIDS, la staffetta OCEANTEAMS e la suggestiva SUNDOWN SWIM di venerdì sera.

Tra i protagonisti spiccano nomi di rilievo come Manuel Muletti, pluricampione italiano, e Laura Volpi, veterana delle maratone acquatiche internazionali. In gara anche atleti paralimpici, Master, giovani promesse e veterani del nuoto in acque libere.

Il momento simbolico dell’evento sarà la Nation’s Parade di venerdì 23 maggio alle 15:00, con gli atleti in sfilata da Piazza Nettuno, per celebrare i valori dello sport e dell’internazionalità. Da Piazza del Tramonto si potrà seguire la partenza e l’arrivo delle gare, con l’animazione degli speaker Gordon Graham e Monika Kiss.

OCEANMAN Cattolica è più di una competizione: è un’occasione di incontro tra culture, uno spot turistico globale per la Romagna e un momento di festa per tutta la città. Tra sport, amicizia e passione, il mare di Cattolica si prepara a ospitare un’edizione da record.