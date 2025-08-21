Cattolica celebra il mare: torna il Windsurf Day, 45 anni di sport e divertimento sulla spiaggia

Sabato 23 agosto la spiaggia libera della zona 110 ospiterà la 45ª edizione del Windsurf Day, la storica manifestazione organizzata dal Circolo Nautico Cattolica con il patrocinio del Comune. Una festa che unisce sport, musica e divertimento, celebrando da quasi mezzo secolo la passione per il mare e la voglia di condividerlo.

La giornata inizierà con prove libere di Sup, surf, windsurf e wingfoil, gratuite e aperte a tutti, anche ai principianti. Nel pomeriggio, spazio alla Long Distance Classic, la tradizionale gara in mare con windsurf, wingfoil e kite, tra decine di tavole vintage pronte a colorare le onde. Il momento più spettacolare sarà la partenza dalla battigia, seguita dalla premiazione e dall’estrazione dei premi, alla presenza delle autorità comunali e dei soci del Circolo.

Dalle 17, la festa proseguirà sulla spiaggia con aperitivo al tramonto accompagnato dalla musica dal vivo di No Longer Player e Gli Amici di Adam, seguito dalla cena per i soci del Circolo e dal Surf Groove Party, il dj-set a piedi nudi sulla sabbia con Gerbo e Cobra, in collaborazione con il brand “Acquasalata”.

Tra le tradizioni più attese, anche le magliette ufficiali del Windsurf Day, disegnate da Aldo Drudi e disponibili presso la segreteria del Circolo.

“Il Windsurf Day è un patrimonio della nostra comunità e rappresenta l’anima del Circolo Nautico – sottolinea il presidente Daniele Verni –. Da 45 anni celebra il mare come spazio di sport, amicizia e cultura, e continua a crescere grazie alla passione di tutti”.

Anche la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, rimarca il valore della manifestazione: “È molto più di un evento sportivo: racconta la storia e l’anima della nostra città, il legame con il mare e con esperienze autentiche. Ringrazio il Circolo Nautico e tutti coloro che, con passione, rendono possibile ogni edizione, custodendo una memoria collettiva che appartiene a tutta la città”.