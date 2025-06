Cattolica. Condannato a 3 anni e mezzo per rapina con pistola giocattolo in farmacia

Un uomo di 54 anni di Torre del Greco è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per una rapina avvenuta lo scorso agosto in una farmacia di piazza del Mercato a Cattolica. L’individuo aveva minacciato i farmacisti con una pistola giocattolo, riuscendo a sottrarre circa 200 euro. La rapina è stata interrotta grazie all’intervento di un farmacista e di un barista, che sono riusciti a bloccare il malvivente.

Difeso dall’avvocato Andrea Guidi, l’uomo, che ha precedenti penali, si trova attualmente agli arresti domiciliari con permesso di uscire di giorno per svolgere attività lavorativa come operaio. La Procura aveva richiesto una pena di cinque anni, ma il giudice per l’udienza preliminare ha optato per una condanna inferiore, decidendo per l’abbreviato.