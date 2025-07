Cattolica, dimostrazioni di salvataggio con i cani in spiaggia: torna l’iniziativa “Spiaggia Sicura”

Una giornata all’insegna della sicurezza balneare e della collaborazione tra uomo e cane: è quanto accadrà venerdì 25 luglio alle 16.30 all’Altamarea Beach Village (zona 105) con il ritorno dell’iniziativa “Cattolica Spiaggia Sicura”, giunta a una nuova tappa del calendario estivo 2025.

Il progetto, promosso dalle Spiagge di Cattolica con il supporto di Cherry Bank e il patrocinio del Comune di Cattolica, si inserisce nel programma di eventi dedicati alla prevenzione degli annegamenti, in coincidenza con la giornata nazionale dedicata al tema.

A catturare l’attenzione saranno le unità cinofile da salvataggio, impegnate in dimostrazioni pratiche di recupero in mare. In azione Labrador, Terranova, Golden Retriever e Pastori Tedeschi, accompagnati dagli operatori specializzati dell’Unità Cinofila Pegasus di Porto Recanati e della Scuola Italiana Terranova di Pisa, sotto la guida di Marco Zaccagni.

A coordinare le attività ci penserà il team del centro cinofilo “Io Mi Fido di Te”, realtà locale attiva nella formazione e nella promozione della relazione uomo-cane, con particolare attenzione alla sicurezza in ambito acquatico.

L’evento sarà strutturato come un vero e proprio momento formativo, aperto a turisti, famiglie e cittadini. Il pubblico potrà osservare da vicino le tecniche di soccorso utilizzate dai cani da salvataggio, imparare a riconoscere le situazioni di rischio e capire come affrontarle grazie alla collaborazione con i professionisti presenti.

Dal fronte organizzativo, i bagnini e le bagnine delle Spiagge di Cattolica sottolineano l’importanza di eventi che combinano informazione e coinvolgimento emotivo, per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione e sicurezza lungo i litorali. In particolare, viene evidenziato come la scelta del 25 luglio non sia casuale, vista la sua valenza simbolica nazionale, auspicata da enti come la FEE (Foundation for Environmental Education).

Anche il centro cinofilo “Io Mi Fido di Te”, con il presidente Riccardo Ariù, esprime soddisfazione per la collaborazione: le dimostrazioni, spiega, servono a mostrare non solo le abilità tecniche dei cani e dei loro conduttori, ma anche a diffondere un messaggio di responsabilità e sinergia nell’uso degli animali da soccorso.

A portare il punto di vista istituzionale è l’Assessore al Turismo di Cattolica, Elisabetta Bartolucci, che definisce l’iniziativa un ulteriore tassello nel progetto di sicurezza integrata sulle spiagge: “I cani da salvataggio – afferma – si sono dimostrati alleati preziosi in situazioni critiche. Eventi come questo aiutano a costruire consapevolezza e rassicurano chi sceglie Cattolica per le vacanze”.

L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri informativi che culminerà il 7 agosto presso la spiaggia Oasis 70-71 con una dimostrazione di primo soccorso. Tuttavia, per partecipazione e significato simbolico, l’evento del 25 luglio si conferma uno dei momenti più rilevanti della rassegna.