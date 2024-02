Cattolica. Fiat 500 si ribalta percorrendo Via Emilia Romagna. Illeso il conducente

Via Emilia Romagna a Cattolica è stata bloccata per quasi due ore a seguito di un incidente stradale. Una Fiat 500, che viaggiava in direzione Misano, ha avuto un incidente poco dopo le 19:30. La causa esatta dell’incidente è ancora da determinare, ma sembra che la vettura abbia impattato con il lato anteriore destro contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

In seguito allo scontro, la Fiat 500 si è ribaltata sul fianco sinistro, ostruendo la carreggiata. Il conducente è riuscito a uscire dal veicolo da solo dato che era rimasto illeso Sul posto i Vigili del fuoco e i mezzi di primo soccorso e di pubblica sicurezza.