Cattolica, furto in pieno giorno: ciclista “vero” scippa una donna

La mattina di ieri, domenica 31 agosto, a Cattolica è stata teatro di un insolito furto che ha lasciato sgomenta una donna del posto. L’episodio si è svolto nella zona Navi, a pochi passi dal confine con Misano, dove un uomo in sella a una bicicletta ha approfittato di un momento di distrazione per commettere il reato.

Secondo la ricostruzione, il malvivente era vestito come un ciclista della domenica, completo da corsa e caschetto inclusi. Fermatosi per chiedere indicazioni, ha avvicinato una donna che gli ha gentilmente fornito le informazioni richieste. Ma appena la vittima si è voltata, l’uomo ha afferrato la borsa della donna con un gesto rapido e deciso, per poi fuggire in bicicletta verso nord, direzione Misano. La velocità e l’uso della bici hanno reso impossibile ogni tentativo di inseguimento da parte della donna.

Immediata la denuncia presentata dalla vittima alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile. Un episodio che conferma come i malviventi stiano sperimentando sempre nuove modalità per agire, rendendo fondamentale la prudenza anche nelle strade più frequentate e apparentemente tranquille.