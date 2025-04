Cattolica, giovani talenti della Galimberti Tennis Academy protagonisti a Merano: doppietta per Pietro Galimberti, finale per Leonardo Romano

È stato un fine settimana da incorniciare per i giovani tennisti della Galimberti Tennis Academy, impegnati nella tappa di macroarea Nord Est dello Junior Next Gen Italia sui campi del Tennis Club Merano. Gli allievi dell’accademia di Cattolica, guidati dai tecnici Nazario Boni e Monica Costa, hanno portato a casa risultati di assoluto rilievo, confermando il valore della scuola.

Tra gli under 12, Pietro Galimberti è stato il grande protagonista. Il figlio dell’ex davisman azzurro ha conquistato sia il titolo di singolare che quello di doppio, confermando il suo ruolo di favorito. In singolare, Galimberti (classifica 3.3) ha superato con autorità Tommaso Monti (6-3 6-1) e Tommaso Pilati (6-3 6-1) nei primi turni, imponendosi poi in semifinale su Gabriele De Vita (7-5 7-6) e battendo in finale Cristiano Margotto (6-4 4-6 6-2).

Successo anche in doppio, dove in coppia con Robert Sebastian Cadar ha dominato il tabellone: dopo aver eliminato Bonazza-Lagerlof (6-0 6-3) e Buratto-Fasoli (7-6 6-2), la coppia ha chiuso il torneo imponendosi su Monti-De Vita (6-1 6-3) nella finale.

Ottimi risultati anche tra gli under 14: Leonardo Romano, non inserito tra le teste di serie, ha firmato un percorso sorprendente. Partito dagli ottavi, ha eliminato il numero due del seeding Pietro Tombari (7-6 6-4), ha superato Pietro Cogliandolo (6-4 6-3) nei quarti e in semifinale ha rimontato Mattia Spizzica (0-6 7-5 6-1). In finale, contro Diego Tarlazzi (Tc Faenza), Romano ha ceduto 6-3 6-0, ma il suo cammino resta di grande prestigio.

La trasferta altoatesina si chiude così con un bottino prestigioso per i giovani della Galimberti Tennis Academy, che confermano la propria crescita costante nel panorama nazionale.