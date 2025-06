Cattolica, giugno da record tra sport, musica e grandi eventi: il bilancio della Sindaca Foronchi

Cattolica chiude il mese di giugno con un’altra tornata di successi sul fronte degli eventi sportivi e culturali che hanno animato la città e attirato migliaia di visitatori. Dopo un maggio intenso e ricco di manifestazioni, anche giugno conferma il trend positivo, grazie a manifestazioni di rilievo e un’accoglienza turistica di alto livello.

A tracciare il bilancio è la Sindaca Franca Foronchi, che sottolinea il ruolo di Cattolica come polo ideale per grandi eventi: «Abbiamo ospitato nel corso di questi ultimi due mesi manifestazioni di grande richiamo, non solo sportive ma anche culturali e musicali. Cattolica ha dimostrato di avere infrastrutture e servizi ricettivi in grado di soddisfare atleti, famiglie e turisti. Migliaia di persone hanno animato la città durante i week end di giugno, muovendo tutto l’indotto locale».

Tra gli appuntamenti più significativi del mese, la Milan Cup e i Campionati italiani di Gym Boxe, che hanno visto la partecipazione di circa 490 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati da società sportive e famiglie. Successo anche per l’Open Cattolica 2025 di Taekwondo, evento patrocinato dal Comune e organizzato dalle società olimpiche di Cattolica e Riccione, con quasi 400 iscritti dai 6 ai 35 anni provenienti da 10 regioni e 44 società sportive diverse.

«Il Palazzetto dello Sport è stato protagonista di questo grande evento – commenta la Sindaca – e i nostri maestri Berti e Lotti si sono distinti ottenendo il primo posto sabato e il terzo nella giornata di domenica. È un chiaro segnale di quanto la nostra comunità creda e investa nello sport a tutti i livelli».

Non solo sport: Cattolica ha anche ospitato una delle dieci tappe della prestigiosa regata velica Nastro Rosa della Marina Militare, portando visibilità e prestigio internazionale alla città.

Il gran finale è stato riservato al torneo di Tennis al Queen’s Club Cattolica, evento che ha raccolto grandi campioni e un pubblico entusiasta. La Sindaca e l’Assessora al Turismo, Elisabetta Bartolucci, hanno premiato il vincitore Manuel Mazza, giovane talento di Rimini, e il promettente 19enne Carlo Alberto Caniato, offrendo al pubblico uno spettacolo sportivo intenso e coinvolgente.

A chiudere il mese di giugno, la Notte Rosa ha riempito le piazze di musica, balli e divertimento, celebrando insieme l’inizio ufficiale dell’estate: «È stato emozionante vedere la piazza Primo Maggio così viva e animata da giovani e famiglie, un vero momento di festa per tutta la città», conclude la Sindaca Foronchi.

Un giugno che conferma Cattolica come meta ideale per lo sport, la cultura e il turismo, pronta ad accogliere con successo le sfide dei mesi estivi.