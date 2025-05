Cattolica, Gran Fondo degli Squali: i ciclisti sammarinesi brillano in vista dei Giochi dei Piccoli Stati

Buoni segnali per la Federazione Sammarinese Ciclismo in vista dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, in programma ad Andorra: la decima edizione della Gran Fondo degli Squali, svoltasi a Cattolica, ha messo in luce le ottime condizioni degli atleti del Titano.

La manifestazione, che ha coinvolto circa 3.500 ciclisti provenienti da tutta Italia e non solo, ha ospitato anche il campionato sammarinese di Gran Fondo. Sul percorso lungo di 128 chilometri è stato Federico Olei a distinguersi, chiudendo al quinto posto assoluto e conquistando la maglia di Campione Sammarinese 2025. Sul podio tricolore del Titano anche Samuele Bugli, secondo, e Andrea Monaldi, terzo.

Nel tracciato medio, di 87 chilometri complessivi, Marco Francioni ha chiuso con un ottimo decimo posto assoluto, confermando la solidità del gruppo sammarinese anche su distanze più brevi.

Presente a Cattolica anche Valentina Venerucci, che ha approfittato della gara per rifinire la preparazione in vista dell’appuntamento internazionale di Andorra. Per la ciclista sammarinese un importante banco di prova in vista dell’impegno continentale.

La partecipazione alla Gran Fondo degli Squali ha rappresentato per la Federazione un’occasione cruciale di verifica della condizione atletica e organizzativa del gruppo, a poche settimane dall’evento clou della stagione.