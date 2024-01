CATTOLICA. IL PINGUINO SENZA NOME ORA NE HA UNO:  SI CHIAMERÀ “BILÙ” E SARÀ CITTADINO ONORARIO

Il nome, suggerito dal pubblico, l’ha spuntata sul rivale “Dudù” al termine di una gara indiavolata fra i bimbi dell’Acquario di Cattolica.

Cattolica, 6 gennaio 2024 – E al traguardo è arrivato Bilù. Il nome del baby pinguino di Humboldt, nato all’Acquario di Cattolica, non è stato trovato nella Calza della Befana, ma… in un uovo!

Il lieto evento è avvenuto durante la cibatura dei pinguini del mattino, sabato 6 gennaio alle 11.30.

Dalla rosa di nomi proposti coinvolgendo i follower dell’Acquario, sono emersi due finalisti: Dudù e Bilù. La decisione finale è stata affidata a una divertente gara fra bimbi, svoltasi nel percorso ludico ‘Sulle orme del Pinguino Imperatore”, area ideata per fare divulgazione giocando, alla presenza di un’ospite e madrina speciale: la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi.

Procedendo con un uovo di polistirolo fra le gambe, come i maschi del Pinguino imperatore che tengono per mesi l’uovo a contatto con il calore del corpo, in attesa del ritorno della madre al nido – i due piccoli contendenti, Elia e Milena, non si sono fatti intimorire dalle (scenografiche) feroci orche e fameliche foche lungo il percorso, ma hanno affrontato la sfida fino al traguardo, risoluti come pinguini. L’uovo vincitore è stato consegnato alla Madrina che lo ha aperto, rivelando il prezioso contenuto: il nome Bilù.

Andrea Drudi, di Costa Edutainment, ha espresso così la sua gioia: “Ogni volta che abbiamo una novità da annunciare lo facciamo insieme a Cattolica e quella di oggi è una delle novità più gioiose: un nuovo cucciolo, il sesto nato all’Acquario di Cattolica, il primo che avrà un nome scelto dal nostro pubblico, al nostro fianco per celebrare questo evento in modo corale”

La Sindaca Foronchi ha apprezzato le iniziative di divulgazione e sensibilizzazione ambientale che l’Acquario porta avanti, in particolare verso le nuove generazioni, e il suo valore turistico: “Avere in casa il secondo grande acquario d’Italia, il primo sull’Adriatico, è un grande valore aggiunto per la nostra Cattolica, un’eccellenza che arricchisce l’offerta della città in ogni stagione”.

Aperto fino al 7 gennaio, l’’Acquario chiuderà per la consueta pausa invernale, per riaprire al pubblico il 28 marzo. La nuova stagione, la ventiquattresima, si annuncia già con una novità:

Bilù, il Pinguino, già un’icona amata e condivisa da tutta la comunità di Cattolica, riceverà in primavera la Cittadinanza onoraria.