Cattolica inaugura il primo campo da basket all’aperto: un playground colorato per sport e socialità

Un nuovo spazio sportivo e sociale è pronto a dare vita a Cattolica: è stato completato il primo campo da basket all’aperto nel quartiere Macanno, con un tappeto in resina dai colori vibranti della città — blu, rosso, arancione e giallo — per un parquet sintetico all’avanguardia.

L’intervento, che ha visto la posa della pavimentazione in resina e ora è in attesa degli ultimi ritocchi, rappresenta un importante tassello nella riqualificazione degli spazi pubblici cittadini. Presto la palla a spicchi potrà cominciare a rimbalzare, offrendo un luogo aperto a tutti per appassionanti partite e momenti di aggregazione.

“Abbiamo aggiunto una nuova struttura agli impianti sportivi della città, un nuovo spazio all’aperto e pubblico, aperto a tutti e tutte, come il ciclodromo,” ha dichiarato la Sindaca Franca Foronchi. “Il playground del Macanno non solo riqualifica un’intera area, ma sarà un punto di riferimento per l’intera comunità, promuovendo sport, benessere e socialità. È un sogno finalmente realizzato per tanti giovani e sportivi di Cattolica.”

L’opera, dal costo complessivo di 160mila euro, è stata finanziata con 75mila euro dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito di un programma di sicurezza urbana e con 85mila euro dal Comune di Cattolica. Un progetto pensato per la sicurezza integrata e per incentivare l’aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire disagio e devianze, come sottolinea l’Assessora alla sicurezza Claudia Gabellini: “Sarà un luogo di incontri e relazioni che arricchirà la città e il tessuto sociale.”

Anche l’Assessore ai lavori pubblici e allenatore di basket, Alessandro Uguccioni, ha espresso grande soddisfazione: “È un colpo d’occhio bellissimo. Vedere il risultato finale di questo spazio così prezioso per la nostra città è una grande emozione.”

Il nuovo playground, inserito in un più ampio intervento di riqualificazione urbana, si candida a diventare un punto di riferimento sportivo e sociale, in vista della candidatura di Cattolica a Comune europeo dello sport 2027.