Cattolica, incendio all’ex hotel Hawaii: intervengono vigili del fuoco e forze dell’ordine

Un incendio ha interessato nella mattinata di oggi, 24 giugno, l’ex hotel Hawaii, situato in via Venezia a Cattolica. L’allarme è stato dato intorno alle 8 e immediatamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle ambulanze e alla polizia municipale.

La struttura, ormai chiusa da tempo, ospitava soltanto i proprietari al momento dell’incendio, i quali sono stati prontamente messi in salvo senza riportare ferite. Per precauzione, gli agenti della municipale hanno transennato l’area circostante per garantire la sicurezza pubblica e hanno invitato i residenti delle abitazioni vicine a tenere chiuse le finestre, per evitare l’eventuale ingresso di fumo nelle case.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso mentre si indaga sulle cause che hanno provocato il rogo. Sul posto rimane un’intensa attività di controllo da parte dei vigili del fuoco per domare completamente le fiamme e monitorare la stabilità dell’edificio.

L’incendio ha inevitabilmente causato disagi nell’area circostante, ma grazie all’intervento tempestivo delle squadre di emergenza si è evitato il peggio. La priorità resta la sicurezza dei residenti e il contenimento del danno materiale, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle dinamiche del sinistro.