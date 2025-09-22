Cattolica, la sindaca Foronchi celebra il matrimonio di Svetlana Moskovich e Andrea Casadei: “L’amore è la vittoria più grande”

Un matrimonio speciale nella sala della Giunta comunale di Cattolica: la sindaca Franca Foronchi ha officiato le nozze tra due veri campioni dello sport e della vita, Svetlana Moskovich e Andrea Casadei.

Svetlana Moskovich, bronzo alle Paralimpiadi di Londra 2012 e più volte campionessa del mondo di handbike, e Andrea Casadei, pluricampione italiano di ciclismo paralimpico, hanno scelto Cattolica come la città in cui coronare il loro amore.

La sindaca Foronchi ha espresso grande emozione al termine della cerimonia: “È stato un vero piacere celebrare il matrimonio di Svetlana e Andrea. Nei loro occhi ho visto l’amore reciproco, la forza di chi non smette mai di lottare e la voglia di conquistare sempre nuovi traguardi. Valori che rendono orgogliosa tutta la nostra comunità”.

E non è mancato un augurio speciale: “A loro va il mio più sincero in bocca al lupo per la nuova vita insieme da marito e moglie: perché l’amore, quando è autentico, è la più grande vittoria che si possa raggiungere”.

Nella cornice istituzionale della sala della Giunta, la celebrazione si è trasformata in una testimonianza di come lo sport e la vita privata possano intrecciarsi nel segno della resilienza, del coraggio e soprattutto dell’amore. Un momento che ha reso orgogliosa l’intera comunità di Cattolica, portando in primo piano due atleti capaci di trasmettere valori che vanno ben oltre le competizioni.