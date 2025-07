Cattolica. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Tenenza dei Carabinieri, invita a fare attenzione alle truffe

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alle truffe non solo telefoniche.

Si segnalano da ultimo soggetti che si fingono sacerdoti oltre che carabinieri o dipendenti di Poste Italiane o altri enti, richiedendo dati personali o denaro.

Nei giorni scorsi anche Ausl Romagna ha segnalato il caso di diversi cittadini a cui sono arrivati sms con la dicitura Cup come falso mittente e l’invito a richiamare un numero di telefono (899021269/+39899021269) per ascoltare comunicazioni urgenti “per problematiche di natura socio sanitari” che li riguardano. Ausl avvisa che non si tratta in alcun modo di un servizio dell’azienda.

?Si raccomanda di non fornire mai informazioni personali o bancarie tramite telefono e di segnalare immediatamente ogni tentativo di truffa alle autorità competenti, come la Polizia Postale o il 112.

Come riconoscere la truffa?

• Richiesta di dati personali o bancari: nessuna azienda legittima richiederebbe mai informazioni sensibili tramite telefono, soprattutto se non si è stati preventivamente contattati.

• Urgenza e pressione: i truffatori spesso creano un senso di urgenza per spingere la vittima a prendere decisioni affrettate, senza darle il tempo di riflettere.

• Numeri sconosciuti o sospetti: prestare attenzione ai numeri di telefono da cui si ricevono le chiamate. Numeri con prefissi esteri o numeri che sembrano generati automaticamente potrebbero essere segnali di allarme.

• Errori grammaticali o di ortografia: i messaggi e le telefonate possono contenere errori, soprattutto se provengono da fonti non ufficiali.

Cosa fare in caso di sospetta truffa?

• Non fornire alcuna informazione,

• Riagganciare immediatamente,

• Contattare le autorità competenti, come la Polizia Postale o il 112.

• Informare i propri familiari e amici,

• Controllare i movimenti bancari: verificare attentamente i movimenti del proprio conto corrente e delle proprie carte di pagamento per eventuali operazioni sospette.