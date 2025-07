Cattolica. L’Amministrazione comunale premia i turisti fedeli: insieme hanno raggiunto la cifra di 180 anni

Da più di 180 anni in vacanza a Cattolica. È un traguardo collettivo segnato da tre famiglie e un ospite che da decenni scelgono la Regina e sempre lo stesso albergo, l’Hotel Des Bains, come meta di relax estivo. Una somma ragguardevole che l’Amministrazione comunale ha voluto premiare consegnando le targhe ai turisti fedeli a Cattolica. Ad assegnare il riconoscimento è stata l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci.

“Cattolica è diventata la nostra seconda casa, ci siamo innamorati di questa città e della sua gente per l’accoglienza, la simpatia che li contraddistingue – hanno detto in coro il gruppo dei turisti – Qui la qualità della vita è molto alta, c’è cura per la città e per il territorio e tanta attenzione per noi turisti. Non ci sentiamo più solo ospiti, ma amici di Cattolica e della famiglia Molari-Gabellini titolare dell’hotel che per noi è come la nostra casa al mare”.

Ed ecco chi sono i turisti fedeli che insieme hanno raggiunto la cifra a due zeri: a trascorrere l’estate nella Regina da 40 anni sono i coniugi Kristian Klotz e la moglie Waltraud, originari del comune di Sluderno in Trentino. Kristian Klotz è stato sindaco per 15 anni del suo Comune; 53 anni è invece il numero da record della famiglia Purmann, Karl Heinz e Renate, originari di Badtölz nella Baviera, che dopo il primo soggiorno del 1972, sono tornati ogni anno allargando la compagnia, prima con i figli, poi con generi e nuore e infine con i nipoti. E 53 anni anche per Rudolf Hintermayr e Ingelore Martha Edith, originari da Badoderdorf, nel sud della Germania, che in più di 5 decenni non hanno mai cambiato città e albergo, come gli altri, dove soggiornano per un mese insieme anche alla figlia e alla compagna. Quest’anno la Regina è stata testimone anche del loro 65esimo anniversario di matrimonio. L’ultimo turista fedelissimo, Alberto Banfi, è di Solferino, in provincia di Mantova, e sceglie di vivere l’estate a Cattolica da 37 anni, anche più volte durante la stagione e riservando sempre la stessa stanza.

“Sono tutti parte della nostra grande famiglia – racconta Raffaello Molari che insieme alla cugina Michela Antonelli sono la quarta generazione alla guida dell’hotel che gestiscono affiancando i rispettivi genitori, Angelo e la sorella Arianna Molari -. Ormai ci conosciamo da tantissimi anni e si è creato un rapporto di vera amicizia. Siamo abituati a coccolare i nostri ospiti, siamo cresciuti con questo spirito. Quest’anno festeggeremo i 90 anni di attività alberghiera. L’hotel è stato fondato nel 1935, dai miei bisnonni Dorina e Angelo Gabellini, che lo hanno poi passato a mia nonna Edda, mamma di mio padre Angelo e di mia zia Arianna. Ne è passata di storia tra queste pareti. Ma lo spirito dell’accoglienza è sempre stato lo stesso. Mi ricordo che da piccolino aiutavo i miei genitori a imbustare le lettere che inviavamo ai nostri clienti a fine stagione per far sentire loro la nostra vicinanza, quella di Cattolica, del nostro mare, dell’albergo e dei ricordi belli dell’estate nella Regina con cui scaldarsi durante l’inverno in attesa della prossima stagione”