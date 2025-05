Cattolica: l’estate prende vita sui muri di via Pantano con un nuovo murale “quattro stagioni”

Anche l’estate ha finalmente trovato il suo spazio artistico a Cattolica, andando a completare il progetto di street art urbana che ha trasformato il sottopasso di via Pantano in una vera e propria galleria a cielo aperto. Dopo aver rappresentato l’autunno, l’inverno e la primavera, il collettivo di writer ha concluso il ciclo con un murale dedicato alla stagione più calda e solare dell’anno.

L’opera, realizzata con colori vivaci e accesi, richiama alla mente tutti gli elementi tipici dell’estate: il mare, la spiaggia, gli ombrelloni. Le tonalità dell’azzurro si fondono con i caldi arancioni e gialli dei tramonti estivi, restituendo un’atmosfera calda e luminosa che cattura perfettamente lo spirito di questa stagione.

Il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Federico Vaccarini ha commentato con entusiasmo il risultato: «Il progetto di street art di via Pantano è ora completato e il risultato è davvero molto bello. Il collettivo di artisti ha riqualificato il sottopasso con i loro writings, trasformando quella zona in un’opera d’arte. I murales sono una forma di creatività figurativa molto importante e strategica per la città, un modo per riqualificare aree che altrimenti resterebbero anonime. Ai maestri della crew vanno i nostri complimenti per il talento e l’impegno messi a disposizione della comunità.»

Gli artisti che hanno dato vita a questo murale sono Salvatore Castaldo, Michele Droghini, Giuseppe de Stefano, Ivan Pilogallo, Giacomo Vimini, Cosetta Venturi, Omar, Luca Corazza, Giacomo Penzi ed Erika Ciuffoli. Ma il lavoro del collettivo non si ferma qui: è già stata individuata una nuova area da riqualificare, un altro sottopasso, questa volta in via Indipendenza. Il soggetto e i tempi del prossimo intervento artistico saranno svelati nei prossimi mesi, a conferma di un progetto vivo e in continua evoluzione per rendere Cattolica sempre più colorata e accogliente.