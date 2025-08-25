Cattolica. Monte Vici, ex casa Giovannini diventerà Centro socio riabilitativo diurno per persone con disabilità

L’Amministrazione comunale avvia una nuova iniziativa a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie: l’ex casa Giovannini sarà trasformata in un Centro Socio Riabilitativo diurno, capace di accogliere fino a 20 utenti.

L’intervento nasce dalla necessità di garantire continuità ai servizi interrotti a seguito della chiusura del centro Montetauro. Come spiegato dall’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo, “La necessità di dare continuità ai servizi resi disponibili a persone con disabilità, interrotti per la chiusura di Montetauro, ci ha sollecitato a proporre al distretto di Riccione la struttura di Monte Vici. Ottenuta l’approvazione degli addetti riguardo il suo possibile idoneo utilizzo come Centro socio riabilitativo, ci siamo impegnati a trovare idonea sistemazione per le Associazioni precedentemente ospitate a Monte Vici e siamo particolarmente soddisfatti per aver offerto la soluzione idonea alle persone ed alle loro famiglie che non potevano più frequentare il centro di Montetauro”.

Il Distretto sanitario ha individuato tramite gara il gestore del Centro, affidando la gestione alla Cooperativa sociale Ca’ Santino, garantendo così professionalità e continuità nei servizi offerti.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto nella politica di supporto alle famiglie e alle persone con disabilità, offrendo un luogo attrezzato per attività socio-riabilitative e un supporto quotidiano a chi necessita di cure e assistenza specializzata.