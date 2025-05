Cattolica, nasce uno sportello per navigare il mondo digitale: supporto gratuito per tutti i cittadini

In un’epoca in cui anche le operazioni più semplici – prenotare una visita medica, iscrivere un figlio a scuola, accedere a un documento – passano attraverso lo schermo di uno smartphone o di un computer, acquisire competenze digitali di base non è più una scelta, ma una necessità. Per questo, Cattolica lancia lo “Sportello di alfabetizzazione digitale”, un punto di supporto gratuito aperto a tutti, pensato per aiutare i cittadini a districarsi tra identità digitale, posta elettronica, piattaforme online e social network.

Il servizio è attivo da martedì 6 maggio presso il Centro Culturale Polivalente ed è rivolto agli iscritti alla biblioteca comunale. Grazie al contributo dei volontari del Servizio Civile Digitale, lo sportello offre assistenza personalizzata per affrontare quelle piccole grandi sfide quotidiane che richiedono dimestichezza con strumenti digitali sempre più diffusi.

Dalla creazione di un account email all’attivazione dello SPID, dall’utilizzo della piattaforma MLOL (per il prestito digitale) fino alla consultazione della rete Indaco, lo sportello si propone come un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di una mano per muovere i primi passi nel mondo digitale o approfondire l’uso consapevole delle tecnologie.

Gli orari di apertura sono:

Martedì e giovedì : 10.00 – 12.00

Mercoledì e venerdì: 16.00 – 18.00

Per prenotare un appuntamento è sufficiente contattare la biblioteca via email all’indirizzo biblioteca@cattolica.net oppure telefonare ai numeri 0541 966612 / 966776.

L’accesso al servizio è completamente gratuito, ma è richiesto essere iscritti alla biblioteca. Chi non lo è potrà iscriversi sul momento presentando un documento d’identità e la tessera sanitaria.

Lo sportello nasce in continuità con il progetto regionale “Pane e Internet” e si inserisce in una più ampia strategia di inclusione digitale, per colmare il divario tecnologico e favorire una cittadinanza più attiva, informata e autonoma.