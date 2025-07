Cattolica, nuovi progressi nei lavori della Scuola Repubblica: sopralluogo del Sindaco Foronchi e dell’Assessore Uguccioni

I lavori per la costruzione della nuova Scuola Repubblica di Cattolica continuano spediti e in linea con il cronoprogramma previsto. Nel cantiere di via della Resistenza, in questi giorni si sta procedendo con il posizionamento dei rivestimenti, dei pavimenti e degli infissi al primo piano dell’edificio. Contestualmente, è in fase di completamento l’installazione degli impianti tecnici, a cui seguirà la realizzazione dei controsoffitti.

Tra le parti più caratteristiche della struttura, la scala esterna è ormai in dirittura d’arrivo e potrebbe essere ultimata entro la fine del mese. Sono già stati consegnati al cantiere anche i cornicioni, altro elemento distintivo del progetto, che saranno montati e colorati appena si completerà l’installazione degli infissi.

Questa mattina, la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni hanno effettuato un nuovo sopralluogo in cantiere, accompagnati dal dirigente Baldino Gaddi e dal responsabile unico del progetto Carlo Palmerini. Nella stessa giornata, l’Assessore alle politiche educative Federico Vaccarini ha incontrato i docenti della scuola per discutere e decidere insieme quali arredi ordinare, in modo da rispondere al meglio alle esigenze didattiche e formative di studenti e corpo docente.

“Siamo emozionati nel vedere come la Scuola Repubblica stia prendendo forma giorno dopo giorno – hanno dichiarato la Sindaca Foronchi e l’Assessore Uguccioni –. Quando i cornicioni saranno montati e colorati, il volto della scuola sarà ancora più definito, con quegli elementi caratteristici previsti dal progetto. Questa struttura non sarà solo un luogo di formazione, ma anche di aggregazione e socialità intergenerazionale, dove potranno svolgersi numerose attività extrascolastiche”.

Proseguono inoltre: “Stiamo realizzando quest’opera insieme a chi la vivrà quotidianamente: per questo motivo, oggi incontriamo i docenti per valutare con loro gli arredi da ordinare. Tavoli, sedie, monitor saranno scelti con attenzione, tenendo conto delle necessità di insegnanti e studenti. La nuova Scuola Repubblica sarà moderna, efficiente, sostenibile e sicura, garantendo così il massimo della serenità e funzionalità per tutte le attività, sia didattiche che extrascolastiche”.

Il progetto della nuova scuola ha un costo complessivo di 7 milioni e 200mila euro. Di questi, più della metà derivano da risorse extra comunali: 2 milioni e 400mila euro provengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mentre un milione e 700mila euro sono finanziati tramite fondi del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l’adeguamento energetico dell’edificio.