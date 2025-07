Cattolica, premiati i turisti fedelissimi: 180 anni in vacanza tra quattro famiglie all’Hotel Des Bains

L’Amministrazione comunale di Cattolica ha voluto celebrare un raro e prezioso legame di fedeltà turistica, consegnando targhe di riconoscimento a quattro famiglie e a un ospite che, complessivamente, sommano oltre 180 anni di vacanze estive trascorse nella città conosciuta come la “Regina dell’Adriatico”. La cerimonia si è svolta presso l’Hotel Des Bains, struttura storica che da generazioni accoglie questi affezionati visitatori.

L’Assessora al turismo, Elisabetta Bartolucci, ha consegnato personalmente le targhe, esprimendo il ringraziamento e la stima della città per un rapporto che va ben oltre l’ospitalità. Le famiglie premiate hanno infatti descritto Cattolica come “la nostra seconda casa, dove ci siamo innamorati della città e della sua gente per l’accoglienza e la simpatia che li contraddistingue”. Hanno aggiunto di sentirsi “non più semplici turisti, ma amici di Cattolica e della famiglia Molari-Gabellini, titolare dell’hotel, che per noi è come la nostra casa al mare”.

Tra i protagonisti di questa lunga storia di vacanze c’è la coppia di coniugi Kristian e Waltraud Klotz, originari di Sluderno, in Trentino, che da quarant’anni trascorrono ogni estate a Cattolica. Karl Heinz e Renate Purmann, della Baviera, vantano addirittura 53 anni di permanenze estive ininterrotte, una tradizione che si è ampliata includendo figli, nuore, generi e nipoti. Altri 53 anni di fedeltà sono quelli di Rudolf Hintermayr e Ingelore Martha Edith, dalla Germania meridionale, che hanno scelto sempre lo stesso albergo e città, condividendo le vacanze anche con la figlia e la sua compagna, festeggiando quest’anno il loro 65° anniversario di matrimonio. Infine, Alberto Banfi di Solferino, Mantova, che da 37 anni sceglie più volte la stagione estiva per soggiornare a Cattolica, prenotando sempre la stessa stanza.

Raffaello Molari, attuale gestore dell’Hotel Des Bains insieme alla cugina Michela Antonelli, rappresenta la quarta generazione della famiglia che conduce la struttura dal 1935. Racconta con emozione: “Sono tutti parte della nostra grande famiglia. Da anni si è creato un rapporto di vera amicizia con i nostri ospiti. Cresciuti con questo spirito, ci impegniamo a coccolarli in ogni soggiorno. Ricordo da bambino di aiutare i miei genitori a spedire le lettere di fine stagione, per far sentire loro la vicinanza di Cattolica, del mare e dei bei ricordi dell’estate, che riscaldano durante l’inverno in attesa della prossima stagione”.

Con quasi un secolo di storia alle spalle, l’Hotel Des Bains continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un’accoglienza calorosa e autentica, consolidando un legame indissolubile tra Cattolica e i suoi visitatori più affezionati.