Cattolica, quadri di sabbia sotto le stelle: venerdì 1 agosto, lo spettacolo di Mauro Masi

L’estate di Cattolica si accende con un evento artistico unico: venerdì 1 agosto alle ore 21.30, in piazza Primo Maggio, il maestro fumettista Mauro Masi, conosciuto come Mr Sand-Man, porterà in scena la sua magica arte della sandart. Senza pennelli, ma con le mani e la sabbia, Masi creerà dal vivo suggestivi quadri ispirati al mare della Regina, accompagnati dalle più belle musiche e colonne sonore.

L’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci ha sottolineato l’importanza di iniziare il mese centrale dell’estate con un artista così singolare: “Mauro Masi ha la magia nelle mani. Le sue opere di sabbia raccontano storie visive ed emozionanti che si fondono con la musica, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza artistica indimenticabile sotto le stelle.”

L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per vivere Cattolica attraverso un’arte raffinata e suggestiva, capace di incantare e coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica.