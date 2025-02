Cattolica. Rapina con esplosione al bancomat: uno dei rapinatori ferito rischia di perdere l’udito oltre al braccio

Un uomo di 36 anni, residente a Forlì, ha perso il braccio destro a causa di un’esplosione avvenuta durante un tentativo di rapina ad un bancomat della Riviera Banca a Cattolica. Dopo l’esplosione i complici sono fuggiti lasciandolo ferito a terra. Attualmente è ricoverato al “Bufalini” di Cesena, dove rischia di perdere anche l’udito. Le indagini dei carabinieri sono in corso per individuare i complici. Durante il tentativo di rapina non è stato portato via denaro dalla filiale.