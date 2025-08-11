Cattolica, sabato 23 agosto torna il Windsurf Day: 45 anni di passione e festa sul mare

Sabato 23 agosto, sulla spiaggia libera della zona 110, torna il Windsurf Day Cattolica, l’evento storico che da oltre 40 anni celebra la passione per il mare e per il windsurf. Giunta alla sua 45esima edizione, la manifestazione è organizzata dal Circolo Nautico Cattolica con il patrocinio del Comune e rappresenta una delle feste estive più longeve e amate della riviera.

Il Windsurf Day nasce negli anni Ottanta, quando questo sport rivoluzionario iniziava a diffondersi sulle coste italiane, portando con sé energia e novità. Da subito l’evento, che nacque come regata, si è distinto per il suo spirito goliardico e conviviale, più festa che competizione, attirando appassionati da tutta Italia, tra cui campioni come Alessandra Sensini.

Nel corso degli anni, l’evento ha saputo rinnovarsi, ampliando lo spazio anche ad altre discipline come sup, wingfoil e kite, diventando una festa aperta a tutti.

«All’epoca il windsurf era una novità – ricorda Max Bacchini, storico promotore dell’evento – e il nostro obiettivo era unire chi ama il mare, più che organizzare gare esclusive. Lo spirito è sempre stato conviviale, più festa che competizione. Oggi il Windsurf Day è soprattutto una festa per chiudere l’estate insieme. Le magliette firmate Aldo Drudi sono diventate un simbolo, un ricordo speciale per tutti».

Il pioniere Mauro Villa aggiunge: «La regata è nata quasi per gioco e in pochi anni è diventata un punto di riferimento per l’Adriatico. Negli anni ’90 si svolgeva anche in piazza Primo Maggio, uno spettacolo di colori e sport che richiamava atleti da tutta Italia. Anche grandi nomi come Klaus Maran hanno partecipato. Un’edizione memorabile fu quella con madrina Martina Colombari a Gabicce Monte».

L’edizione 2025 prevede, dalle ore 10 di sabato 23 agosto, prove libere e gratuite di Sup, windsurf e wingfoil aperte a tutti, anche ai principianti. Nel pomeriggio partirà la Long Distance Classic per windsurf, wingfoil e kite, con decine di tavole vintage a colorare il mare in una gara spettacolare e ricca di fascino.

La giornata si concluderà con la premiazione dei vincitori alla presenza degli amministratori comunali e con l’estrazione dei premi.

Alle 22, la festa continuerà con il tradizionale Surf Groove Party sulla sabbia, con dj-set di Gerbo e Cobra in collaborazione con il brand Acquasalata.

Le magliette ufficiali firmate Aldo Drudi, vere chicche da collezione, saranno in vendita presso la segreteria del Circolo Nautico.