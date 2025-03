Cattolica, spaccio di cocaina: arrestato ieri 36enne albanese

Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Riccione ha portato all’arresto di un cittadino albanese di 36 anni a Cattolica. L’uomo è stato fermato mentre cercava di cedere della cocaina a un giovane e ha tentato la fuga prima di essere bloccato dai militari.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno scoperto che il 36enne nascondeva 38 grammi di cocaina nelle parti intime, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Successivamente, la perquisizione si è estesa alla stanza d’albergo in cui alloggiava, dove sono stati rinvenuti ulteriori 12 grammi di cocaina e 3.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Provvedimenti giudiziari

Il giudice del Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto dell’uomo, senza però disporre misure cautelari aggiuntive. Le indagini proseguono per ricostruire l’eventuale rete di spaccio legata al 36enne e individuare possibili complici.