Cattolica, torna Altamarea Book Beach 2025: il mini festival letterario dove le parole incontrano il mare

Per il secondo anno consecutivo la spiaggia di Cattolica si anima con Altamarea Book Beach, il mini festival letterario che fa vibrare la letteratura come un’onda. Venerdì 18 e sabato 19 luglio, all’Altamarea Beach Village, voci di scrittori e scrittrici si intrecceranno in dialoghi appassionanti, portando in scena storie, emozioni e riflessioni sotto le stelle, con il mare a fare da suggestivo sfondo.

L’evento, organizzato dall’Altamarea Beach Village con il patrocinio dell’Amministrazione di Cattolica, il supporto di Giraldi Editore e la direzione artistica di Isa Grassano, giornalista e scrittrice, e Daniela Bartoli, autrice e anima dello stabilimento balneare, trasforma la spiaggia in un luogo di incontro e condivisione culturale.

Ogni sera, alle 21.30, un talk corale guiderà il pubblico attraverso i racconti di dieci autori, tra cui Carola Carulli, volto noto del Tg2, che con Tutto il bene, tutto il male (Salani) esplora le complessità dei legami familiari; Lucia Tilde Ingrosso con la saga gialla Le stagioni della verità (Baldini+Castoldi); Lorena Lusetti, con il noir soprannaturale Fantasmi di ghiaccio (Damster); e Gabriella Pirazzini, autrice di raccolte di racconti intensi come Dove non si parla di me (Giraldi Editore). Completa il programma la voce di Christina Assouad con La vita che ci resta (Giraldi Editore), una storia di rinascita e speranza.

Sabato 19 luglio, protagonisti saranno Andrea Gheduzzi e Michele Rocchetta con il giallo Polvere dal passato (Damster), Anna di Cagno con il suo L’anno della Garuffa (Arkadia), Assunta Corbo con Diario della gratitudine (Do It Human), David Lubrano con Il domatore di unicorni (Santelli), e Marco Tarozzi con Due destini (Giraldi Editore), che intreccia sport, amicizia e riscatto.

Anche i più piccoli avranno il loro spazio, con appuntamenti pomeridiani alle 16.30. Venerdì 18 luglio, Lorena Lusetti proporrà letture e giochi ispirati a Il fantasma di Porta Saragozza (Damster), mentre sabato 19 luglio sarà la volta de La zucchina con la valigia (Giraldi Editore), una narrazione colorata e coinvolgente firmata da Gloria Minarelli e Raffaele Billo.

L’ingresso è libero per tutte le iniziative, che invitano a rallentare, ascoltare e lasciarsi attraversare dalle parole, proprio come accade con le onde del mare.