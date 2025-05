Cattolica, torna “Fondali Puliti Romagna”: domenica 11 maggio sub e apneisti in azione per ripulire il mare

Un tuffo per amore del mare. Domenica 11 maggio, le acque dell’Adriatico si trasformeranno in teatro di un’importante iniziativa ambientale: torna la terza edizione di “Fondali Puliti Romagna”, la campagna di pulizia dei fondali organizzata dal Coordinamento Romagna Sub (CRS) con la collaborazione di scuole e centri subacquei di tutta la costa romagnola.

A Cattolica, l’evento sarà coordinato dal Circolo Nautico di Cattolica insieme alla Scuola di Sub e Apnea Easy Diver, con il supporto della scuola Cesena Blu, il patrocinio del Comune e la partecipazione attiva di bagnini e operatori balneari locali, che metteranno a disposizione mezzi e attrezzature.

Un’intera comunità mobilitata per l’ambiente

Il ritrovo è fissato alle 8:30 in via Carducci 118, presso la sede del Circolo Nautico. Da lì partirà il gruppo di circa 50 subacquei e apneisti, che dalle 9:30 si immergeranno per riportare in superficie plastica, reti, rottami e altri rifiuti depositati sui fondali. L’obiettivo è contribuire concretamente alla tutela dell’ecosistema marino e sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della salvaguardia ambientale.

Una rete di solidarietà ecologica

La tappa di Cattolica fa parte di un più ampio programma che coinvolge le coste romagnole da Ravenna a Cattolica, con decine di immersioni sincronizzate lungo il litorale. “Fondali Puliti Romagna” è diventata ormai un appuntamento fisso per chi ama il mare e vuole fare la propria parte nella lotta all’inquinamento marino.

Grazie alla collaborazione tra associazioni, amministrazioni locali, operatori balneari e volontari, l’iniziativa si conferma un modello virtuoso di cittadinanza attiva, capace di unire sport, ambiente e impegno civico.

Chi desidera partecipare come volontario a terra o dare supporto logistico può contattare direttamente il Circolo Nautico di Cattolica.