Cattolica, ultimi appuntamenti all’Arena della Regina: Fabri Fibra e Alfa chiudono l’estate 2025

L’attesa cresce per gli ultimi due concerti che chiuderanno la stagione estiva dell’Arena della Regina. Domani, venerdì 29 agosto, sarà protagonista Fabri Fibra con il suo Festival Tour 2025, mentre sabato 30 agosto l’arena ospiterà Alfa, idolo dei giovani, con il Summer Tour.

I due eventi concludono un cartellone estivo ricco di artisti italiani e internazionali, consolidando l’Arena della Regina come uno dei punti di riferimento della musica live in Riviera. Gli spettacoli si svolgeranno a partire dalle ore 21:00 in una cornice all’aperto, a due passi dal mare e dalle vie dello shopping, garantendo un’esperienza unica sotto le stelle.

Fabri Fibra, venerdì 29 agosto, porterà sul palco i brani più celebri del suo repertorio, tra cui i pezzi dell’ultimo album e i grandi successi che hanno segnato la carriera del rapper. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica rap e hip hop.

Alfa, sabato 30 agosto, chiuderà la stagione con un live destinato ai fan più giovani. Il suo Summer Tour 2025 promette un mix di hit attuali e coinvolgenti, con migliaia di biglietti già venduti.

I biglietti per entrambi i concerti sono disponibili su TicketOne, CiaoTickets e presso i rivenditori autorizzati. L’organizzazione ricorda che l’accesso è consigliato con largo anticipo, considerando l’atteso grande afflusso di pubblico.

Con questi ultimi due appuntamenti, l’Arena della Regina conferma ancora una volta il suo ruolo di cuore pulsante della musica estiva in Romagna, capace di attirare spettatori di tutte le età e offrire spettacoli di alto livello in una delle location più suggestive della Riviera Adriatica.